Barbara d’Urso: “Ovunque c’è scritto Pago Zerbino” e l’affondo su Serena

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso: “Ovunque c’è scritto Pago Zerbino”. La conduttrice a Miriana Trevisan: “Io come mamma sarei innervosita”

Anche a Pomeriggio 5 tengono banco le vicende del Grande Fratello Vip 4. In particolar modo, nella puntata odierna, c’è stato il focus sulla storia delicata tra Pago e Serena che ieri, nel reality, ha visto un altro capitolo tutt’altro che roseo, con tanto di lite furiosa. Barbara d’Urso, sempre equidistante nel presentare i casi trattati, stavolta si è lasciata andare un po’ di più, facendo capire che l’atteggiamento di Serena lascia un poco a desiderare, per usare un eufemismo. In collegamento nella trasmissione c’è stata anche Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, dal quale ha avuto il figlio Nicola nel 2009. Ed è stata proprio la showgirl a prendere parola per prima, commentando quanto accaduto ieri al GF Vip.

Miriana sui like di Serena ad Alessandro: “Davvero di cattivo gusto”

“Era perfetta la prima entrata di Serena dove ha chiesto scusa pubblicamente a Pacifico”, ha esordito Miriana che è passata a commentare il caso ‘like’ messi dalla Enardu al tentatore di Temptation Island Alessandro Graziani prima di entrare nella Casa: “Veramente, è di cattivo gusto, penso per uomini e donne. Sei un personaggio pubblico? Pubblicamente quel like fa pensare ad altro, ci vuole delicatezza e amore, specialmente in una fragilità in cui è il loro amore”. E ancora: “Mio unico pensiero è nostro figlio, ovviamente non posso fargli vedere il GF Vip. Pago sta davvero perdendo i ruoli che ha nella vita. I ruoli di padre, fratello, figlio di sua mamma; è solo entrato, come se fosse alienato, nel ruolo di compagno di questa donna.” La Trevisan ha speso parole anche per il fratello di Pacifico, che ieri ha fatto visita al cantante, ricevendo parole non proprio carine da Serena: “Pedro è una persona molto discreta. Lei poteva dire scusami, perché lui è davvero una persona molto aperta.” A questo punto è intervenuta la d’Urso…

Barbara: “Dire che in questo momento Pago si fa distrarre da un’altra persona anche dal pensiero del figlio è tanta roba”

“Ma davvero tale situazione ha inficiato sul ruolo di padre di Pago?”, ha chiesto Barbara. “Sì – la replica della showgirl – c’è una forte distrazione su tutto. Anche sul suo sogno, la sua arte. E anche Nicola ne risente, però noi… ovviamente, noi perché con la famiglia di Pacifico siamo una famiglia unica, perché c’è questo perno che è nostro figlio.” La d’Urso ha quindi chiosato: “Il papà ha fatto questa scelta, è un’artista e ha fatto bene a scegliere di entrare al GF. Ma mi metto nei tuoi panni di madre, cioè dire che in questo momento Pago si fa distrarre da un’altra persona anche dal pensiero del figlio è tanta roba. Io come mamma sarei abbastanza innervosita”. Miriana ha rimarcato che Settembre è comunque “un padre stupendo.” Ultima riflessione della conduttrice: “Io i social li leggo e spero che non li leggerà… per fortuna Pago non li legge. Però su Twitter e ovunque c’è scritto che Pago è una sorta di zerbino… Speriamo che non arrivi a Nicola”.