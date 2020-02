Serena e Pago Gf Vip: “Non vede chi ha davanti”, è guerra dopo Pedro

Grande Fratello Vip, Serena Enardu e Pago nella bufera: il comportamento della coppia non piace

Serena Enardu e Pago sembrano proprio non essere più graditi nella Casa del Grande Fratello dopo quanto accaduto ieri sera con l’ingresso del fratello di lui: in tanti infatti stanno contestando a Pago di aver perdonato Serena nonostante la reazione avuta nei confronti di Pedro, e a lei di aver esagerato e di non essere interessata davvero al suo compagno ma solo alla visibilità. Si parla molto anche del like che Serena ha messo a una foto di Alessandro Graziani, suo tentatore a Temptation Island Vip, e in questo caso in Casa sono tutti dalla parte di Pago. Serena è sicura: “Mentre vedi un Pago che sta bene – queste le sue parole su Pedro in un confessionale – mi sembra crudelissimo entrare per dire questa cosa qua!”. “Questo like non ci azzecca proprio nulla – ha invece commentato Antonella Elia –. Bisogna avere un pensiero etico, morale bello solido!”. Paola Di Benedetto non è stata da meno, anche perché – ha fatto notare – Serena ha messo un like a una foto di lui senza maglia, non a uno scatto qualsiasi: “Adesso – ha poi spiegato – se lei ha gli attributi per questo amore combatti e non fai la vigliacca e scappi fuori!”.

Serena al Gf Vip, parole di fuoco dei concorrenti: “Lei respira e manca di rispetto”, parla Fernanda Lessa

Pago sembra essere convinto del fatto che Serena non sia ancora consapevole di ciò che ha fatto: “Lei – queste le sue parole in confessionale – deve ancora capire bene quanto io ho sofferto!”. Ad andarci giù pesantissimo è stata Fernanda Lessa che proprio non sopporta la Enardu: per la concorrrente “lei non vede neanche chi ha davanti! Respira e manca di rispetto!”. Sono parole dure che sicuramente saranno riprese in diretta venerdì e che potrebbero far scattare Serena ancora una volta. Anche Adriana Volpe non ha risparmiato l’ex tronista di Uomini e Donne: “Se non ha valore non lo fare, meglio no?”, queste le sue parole in riferimento al like.

Pago contestato al Grande Fratello: “Mi sembra assurdo”, Adriana Volpe senza parole

Pago ha dato ragione a Serena solo sulle parole pronunciate a proposito del fratello, ed è questo suo atteggiamento che non è piaciuto: “Mio fratello – così si è espresso il cantautore in confessionale – mi conosce bene, dovrebbe anche capire lui che se faccio una roba non lo faccio perché son matto!”. Durissima Adriana anche in questo caso: “Mi sembra assurdo che Pago abbia chiesto scusa e che lei non lo abbia fatto!”. Venerdì ne vedremo delle belle!