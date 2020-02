Serena Enardu, like ‘piccanti’ al tentatore Alessandro prima di entrare al GF

Serena Enardu, spuntano i like al tentatore Alessandro poco prima di entrare al GF. I gesti dell’ex tronista che fanno discutere (Lui le fece perdere la testa a Temptation). Erano indispensabili? E se li vedesse Pago? Domande e risposte…

Un like di qua, un like di là… e la frittata è fatta. Serena Enardu, fino a pochi giorni prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per riconquistare il suo Pago, rilasciava apprezzamenti virtuali ad Alessandro Graziani. Non proprio un ragazzo qualunque, bensì colui che le fece prendere una ‘sbandata’ a Temptation Island Vip. La storia è risaputa: la sarda piantò in asso Pacifico Settembre (ora però è tornata a essere innamoratissima di lui) e con Graziani, almeno secondo quanto trapelato finora, non ci fu un seguito, seppur sia il tentatore sia lei dichiararono che nel programma ci fu una forte intesa. Ma arriviamo alla questione dei like ‘incriminati’, che sicuramente faranno discutere. La domanda è…

Come reagirebbe Pago alla vista dei like?

La domanda è: erano proprio indispensabili quei like (ne sono spuntati diversi a dicembre, ma ce ne è uno pure a gennaio) dopo tutto quello che era accaduto? Non che un ‘Mi piace’ social faccia ‘primavera, vale a dire che sia una testimonianza di chissà quale legame. Ma il punto è un altro: Graziani è il baldo e aitante giovane (tra l’altro l’ultimo like di Serena è sotto a una sua foto a petto ben in vista) che ha fatto andare in brodo di giuggiole la Enardu a Temptation. E, forse, seppur l’apprezzamento è scappato in buonissima fede, senza alcuna ‘malizia sentimentale’, sarebbe stato meglio non piazzarlo. E se ad esempio venisse mostrato a Pago tale gesto social? Come la prenderebbe? Lo liquiderebbe con un ‘suvvia’? Oppure minerebbe ulteriormente la sua fiducia – già vacillante – nella compagna? Chissà…

Inquilini e pubblico contro la scelta di fare entrare Serena in Casa

La ‘riunione’ nella Casa dell’ex tronista e Pacifico ha fatto molto discutere: sia gli inquilini sia i telespettatori. Alcuni dei primi hanno trovato ‘un’anomalia’, cioè che la coppia potrebbe ‘allearsi’ alterando le nomination; i secondi si sono sentiti traditi dal GF Vip, visto che solo poche settimane fa al televoto avevano espresso la volontà di non fare entrare la sarda nel reality. Discordie e malumori… altrimenti che GF Vip sarebbe?