Barbara d’Urso contattata per il nuovo singolo di Rovazzi: ecco perché ha rifiutato

Barbara d’Urso contattata per il nuovo video di Fabio Rovazzi: ecco perché non ha partecipato

Il nuovo singolo di Rovazzi è, ancora oggi, uno dei video musicali più visti e ascoltati del momento. Il cantante diventato famoso con Andiamo a comandare, infatti, con Faccio quello che voglio ha ancora una volta conquistato i suoi fan (e non solo). Del corto realizzato da Fabio Rovazzi, come molti già sanno, tantissimi sono gli artisti e i volti più o meno noti del mondo dello spettacolo che hanno accettato di farne parte. Diletta Leotta, lo chef Carlo Cracco, Albano Carrisi, ma anche Eros Ramazzotti, Emma Marrone e tanti altri sono i volti noti che, alla fine, hanno contribuito a portare in alto alle classifiche il lavoro di Rovazzi. Per il video, inoltre, pare che inizialmente fosse stata contattata anche Barbara d’Urso che, tuttavia, alla fine non ha potuto partecipare. Il motivo? Pare fosse impegnata sul set della Dottoressa Giò.

Barbara d’Urso protagonista “mancata” del video di Rovazzi: l’indiscrezione a Pomeriggio Cinque

A raccontare della sua mancata partecipazione al nuovo singolo di Fabio Rovazzi, oggi, è stata proprio Barbara d’Urso in persona a Pomeriggio Cinque. Nello spazio incentrato sul gossip, infatti, nel programma c’è stato anche un momento dedicato al Festival del Cinema di Venezia dove, in questi giorni, ha presenziato anche Rovazzi. Una volta tornata in studio, allora, Barbara ha rivelato che, come anticipato sopra, anche lei sarebbe dovuta essere tra i protagonisti di Faccio quello che voglio… se solo la Dottoressa Giò non c’avesse messo lo zampino. “Fabietto mi aveva chiesto di essere nel suo video” ha raccontato “Ma io non ho potuto perché ero sul set della Dottoressa Giò. Mi sarebbe piaciuto molto, sarà per la prossima”.

Rovazzi conquista Albano Carrisi, il cantante di Cellino San Marco confessa: “Fabio è un geniaccio”

Quando ad Albano Carrisi hanno chiesto oggi di esprimere il suo parere su Fabio Rovazzi lui, ai microfoni di Pomeriggio Cinque, ha detto: “Fabio è un geniaccio, è simpatico. Mi ha colpito fin dal primo momento. Andrà molto lontano”.