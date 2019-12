Barbara d’Urso e il Festival di Sanremo in versione Mediaset

Da anni Barbara d’Urso sogna di condurre il Festival di Sanremo e Mediaset sta per accontentarla. Secondo quanto riporta il settimanale Vero, l’azienda vuole dare vita ad una nuova e importante manifestazione musicale. Una sorta di alternativa al Festival di Sanremo, che ad oggi è la kermesse più nota e seguita. Al momento non è chiara la location di questo nuovo evento ma c’è già la certezza sulla conduttrice. Negli ultimi anni Carmelita ha dato prova di grande talento e tenacia, è sicuramente una delle poche presentatrici a saper gestire una diretta e queste doti sono necessarie per una trasmissione del genere. Trasmissione che potrebbe arrivare già nella primavera 2020, visto che molto probabilmente il Grande Fratello Nip verrà spostato a settembre.

L’ultimo gossip sui progetti lavorativi di Barbara d’Urso

“L’anno prossimo Barbara d’Urso potrebbe condurre non solo il Grande Fratello ma anche una nuova manifestazione musicale che potrebbe essere la versione di Mediaset del Festival di Sanremo. Ancora top secret la location del grande evento”, si legge sulla rivista diretta da Cristina Pozzoli. Sarà vero? In attesa di saperne di più Barbarella si gode le vacanze all’estero con fratelli e amici: in occasione delle festività natalizie la d’Urso è volata prima in Spagna, a Madrid, e poi è scappata al caldo, in una meta esotica.

Confermati nel 2020 i quattro programmi di Barbarella

Da gennaio 2020 Barbara d’Urso tornerà alla guida dei suoi tre programmi: Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. Confermato anche il ritorno del Grande Fratello, come annunciato dalla stessa conduttrice, che sarà affiancata ancora una volta dall’amico Cristiano Malgioglio.