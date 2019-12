Barbara d’Urso in Spagna con Alvaro Rico di Elite: cosa bolle in pentola

Barbara d’Urso vola in Spagna e appare con Alvaro Rico di Elite: cosa bolle in pentola

Barbara d’Urso vola in Spagna, destinazione Madrid. Nonostante il viaggio in terra iberica, ha comunque giocato in casa visto che si è recata negli studi di Mediaset Espana. Lei stessa lo ha reso noto, realizzando una serie di Stories Instagram dagli studi televisivi madrileni. Ma perché la conduttrice partenopea è atterrata in Spagna? Al momento il motivo della sua ‘gita’ non è stato svelato, ma pare che c’entrino futuri progetti relativi al piccolo schermo. Il mistero si è infittito ancor più, quando sui suoi profili social ha pubblicato uno scatto in compagnia di Alvaro Rico, giovane attore consacrato dalla serie Tv Elite targata Netflix, in cui interpreta il ruolo di Polo, un ragazzo che recita in un trio d’amore con Carla e Christian.

Barbara d’Urso semina indizi e si fotografa con Alvaro Rico

“Cosa ci faccio a Mediaset Espana? Provate a indovinare”, ha scritto via social Barbara fotografandosi innanzi agli studi spagnoli. Poche ore dopo si è immortalata con Alvaro Rico. “Il mistero continua #spoiler #netflix #elite #staytuned #buonaserata #colcuo”, l’indizio seminato dalla Dottoressa Giò. Immediata la reazione dei fan, che hanno fatto piovere una marea di commenti sotto al post. Tantissimi coloro che si sono chiesti che cosa stia bollendo in pentola. C’è chi ha azzardato un ruolo in Elite per Barbara, chi ha pensato a una futura collaborazione con il Gran Hermano, chi crede che Alvaro sarà coinvolto in qualche programma d’ursiano prossimamente. Se ne saprà di più tra qualche giorno. Per oggi basta il selfie con il giovane attore e qualche indizio succoso.