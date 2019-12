Barbara d’Urso, la reazione sul siparietto Piovan-Littizzetto: il post

Barbara d’Urso interviene sul siparietto di Luciana Littizzetto e Andrea Piovan (la famosa voce dei programmi ‘d’ursiani’) a Che Tempo che Fa: il post della conduttrice napoletana

Da qualche domenica, Luciana Littizzetto sta ironicamente tentanto di ‘assorbire’ lo stile dei servizi lanciati da Barbara d’Urso, i quali hanno il marchio inconfondibile della voce di Andrea Piovan, che è stato ospitato a Che Tempo Che Fa nell’ultima puntata andata in onda il 15 dicembre. Così la spalla di Fabio Fazio e il doppiatore hanno dato vita a un siparietto live tutto da ridere, leggendo in coppia e in modo assai marcato una serie di titoli inventati. Ma che cosa ne pensa Barbara di tutto questo? Come ha preso le ironie sui suoi show? Si è arrabbiata o si è fatta una risata? Sui propri profili social la conduttrice ha fugato tutti i dubbi con un post.

“Anche questa domenica il legame tra me e Lucianina è stato fortissimo”

Barbara d’Urso, poco fa, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram il video del siparietto di Luciana e Piovan andato in scena domenica scorsa. E chi pensava che ci fosse rimasta male o si fosse adirata per l’ironia usata a Che Tempo Che Fa rimarrà con l’amaro in bocca. Eh sì, perché Barbarella si è invece fatta una bella risata, prendendo di buon grado lo sketch che, indirettamente, l’ha vista protagonista nello show di Fabio Fazio. “Anche questa domenica il legame tra me e Lucianina è stato fortissimo”, ha scritto la d’Urso con tanto di emoticon gaudenti e hashtag divertiti come #rideresempre #laamo #colcuore.

Andrea Piovan: la carriera del doppiatore

Andrea Piovan, che nell’ultimo periodo ha acquisito particolare notorietà grazie al lancio dei servizi ‘shock’ dei programmi della d’Urso, ha un curriculum invidiabile, che va ben al di là delle trasmissioni guidate dalla conduttrice partenopea. Come doppiatore, infatti, ha prestato, tra le altre cose, la voce per Chiambretti, per diversi documentari della BBC, per il documentario Planet Earth e per le promo di Rete 4. Il suo ruolo più famoso è quello del Capo di Art Attack.