Barbara d’Urso, nuovo amore? Il nome del presunto partner segreto

Barbara d’Urso è sempre stata molto riservata in merito alla sua vita privata. In particolare per quanto riguarda i suoi nuovi amori, nonché sulle relazioni passate e presenti. Stavolta però a lanciare l’indiscrezione è Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. Il giornalista si è dichiarato pronto ad accettare anche la smentita della seguitissima conduttrice di Canale 5.

Eppure in base ad alcune fonti, il cuore di Barbara d’Urso avrebbe riniziato a battere. Già qualche mese fa si rincorrevano le voci secondo cui nella vita della presentatrice si sarebbe stato un nuovo amore. E dopo aver replicato a Memo Remigi in merito a una relazione segreta tra loro mentre lui era sposato, i rumors sulla possibilità che la d’Urso sia innamorata si fanno sempre più insistenti.

A quanto pare Gabriele Parpiglia non si è limitato a lanciare il gossip su un nuovo presunto amore di Barbara d’Urso. Ma sarebbe anche riuscito a scoprire chi è l’uomo che è riuscito a far innamorare la bella conduttrice napoletana di Canale 5. Il suo nome sarebbe Francesco.

Di professione farebbe l’assicuratore e avrebbe alle spalle una storia importante. I due si sarebbero conosciuti sotto le feste natalizie, dunque a metà dicembre, grazie a degli amici in comune. Non solo, in base a quanto detto da Gabriele Parpiglia la coppia avrebbe passato le vacanze di Natale insieme e in gran segreto nella casa a Capalbio della conduttrice di Mediaset.

Dopo quattro anni in cui l’amata presentatrice di Canale 5 si è dichiarata rigorosamente single, pare che ora le cose siano proprio cambiate. E a sottolineare le indiscrezioni ci sarebbero anche le testimonianze di alcune fonti vicine alla coppia. Secondo quanto riportato su Giornalettismo, Barbara d’Urso e la sua nuova presunta fiamma starebbero insieme da due mesi e parrebbero innamoratissimi.

Non resta che aspettare ulteriori aggiornamenti… Chissà se Barbarella smentirà o confermerà la notizia. Oppure se preferirà stare in silenzio. In passato ha smentito tutti i flirt che le sono stati attribuiti: lo farà ancora? Intanto non dimentica il lavoro e continua a condurre con tenacia ed entusiasmo i suoi tre programmi tv.