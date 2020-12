Barbara d’Urso, la verità sulla sua vita sentimentale: “Voglia di un uomo”

Barbara d’Urso tra una trasmissione e l’altra si è dedicata a rispondere alle domande poste dal settimanale Oggi. La conduttrice stakanovista di Canale 5 non si ferma un attimo e proprio per questo adesso ammette di sentire il bisogno di un uomo al suo fianco. Da anni ormai Barbara afferma di essere single. In tanti nel corso del tempo le hanno attribuito vari flirt, ma lei ha sempre prontamente smentito. Ora – ammette – è un periodo in cui ha ai suoi piedi diversi corteggiatori. La lista è lunga e la conduttrice di Pomeriggio 5 vorrebbe prendere una decisione e innamorarsi di nuovo.

Per la D’Urso l’amore è sempre stato al centro della sua vita, ma non ha mai sentito, fino a oggi, l’esigenza di avere un uomo al suo fianco. Adesso, però, vorrebbe qualcuno che le facesse battere il cuore. E magari che la aspetti e la rassicuri al ritorno delle sue estenuanti giornate lavorative. L’affetto non le manca: vive contornata dall’amore per i suoi figli e per la sua famiglia. Da poco è diventata zia della sua prima nipote, la figlia di sua sorella minore Eleonora.

La conduttrice di punta della rete ammiraglia Mediaset si è lasciata andare anche a diverse dichiarazione in merito alle sua scelte politiche. In passato ha dichiarato di aver votato per il Partito Comunista. Si è sempre sentita una donna di sinistra perché vicina al popolo. Al settimanale confessa di non disdegnare l’idea di una possibile svolta politica nella sua carriera. “Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò” – dichiara a Oggi.

Con le sue tre trasmissioni, dal lunedì alla domenica, è impegnata ogni giorno per confezionate notizie e scoop. In questo momento la sua attenzione e quella dei suoi telespettatori è orientata verso ciò che accade all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Nonostante le sue presunte diatribe con Alfonso Signorini, la d’Urso è rimasta fedele al suo affezionato programma. Oltre agli scoop sul GF Vip, Barbara è famosa anche per essere la promotrice di personaggi del web, sconosciuti ai più. Anche per questo motivo, spesso, viene presa di mira da Striscia la notizia e dalla rubrica I nuovi mostri di cui è di frequente tra i protagonisti. A questo proposito, del creatore, Antonio Ricci dice: “Mi massacra, sono sempre ai primi posti dei suoi “Nuovi mostri”, ma gli voglio bene e rido“.