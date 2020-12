Barbara d’Urso al settimo cielo: Mediaset allunga Live-Non è la d’Urso

Grossa soddisfazione per Barbara d’Urso. La presentatrice ha annunciato nel corso di Pomeriggio 5 che il suo talk show serale, Live-Non è la d’Urso, non finirà più il prossimo 13 dicembre come previsto inizialmente. Mediaset è soddisfatta degli ascolti ottenuti in questi mesi e ha deciso di allungare il programma. La trasmissione avrà due puntate in più, per la gioia di Barbarella, che non ha nascosto pubblicamente la propria felicità.

“Sono troppo felice”, ha assicurato Barbara d’Urso in tv. La 62enne resta uno dei volti di punta di Mediaset, che continua a credere e investire nella dottoressa Giò. Live-Non è la d’Urso continuerà dunque ad andare regolarmente in onda fino alla prossima domenica 20 dicembre. Breve pausa natalizia per poi riprendere a gennaio, più precisamente il 10.

Al momento l’azienda televisiva non ha intenzione di cambiare il giorno di messa in onda di Live-Non è la d’Urso. Anche se la domenica resta una giornata assai “affollata” tra le fiction di Rai Uno, Che tempo che fa su Rai Tre e Non è l’Arena su La 7. Tra i talk, però, è Barbara d’Urso ad avere la meglio, sia in termini di ascolti tv sia per quanto riguarda le interazioni social.

Live-Non è la d’Urso è molto seguito su Twitter e Instagram, dove i suoi argomenti diventano subito oggetto di discussione. Nel salotto di Barbara d’Urso si parla sempre di temi legati all’attualità. Tra gli ultimi: la morte di Diego Armando Maradona, il coming out di Gabriel Garko, il caso Alberto Genovese e, ovviamente, l’emergenza Coronavirus.

Oltre a Live-Non è la d’Urso nel mese di dicembre Barbara andrà regolarmente in onda pure con Pomeriggio 5, in onda dal lunedì al venerdì, e con Domenica Live, ogni pomeriggio. Molto probabilmente la d’Urso starà ferma solo due settimane a Natale per concedersi un meritato riposo dopo così tante fatiche.

Nel 2021 Barbara d’Urso continuerà a condurre Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. Stop al Grande Fratello: non ci sarà la versione Nip in primavera. Al suo posto l’Isola dei Famosi, che partirà in aprile con la nuova conduttrice Ilary Blasi.