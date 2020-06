Barbara d’Urso: Grande Fratello a rischio e verità rapporto con la Panicucci

In una lunga intervista al portale Di Lei Barbara d’Urso ha parlato della sua carriera a Mediaset e dei progetti futuri, tra tre programmi già confermati (Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso) e il rapporto con le colleghe, spesso oggetto di gossip e malelingue. Su tutte Federica Panicucci, con la quale per anni si è parlato di una presunta guerra dietro le quinte. Qualche mese fa le due sono state ospiti a Verissimo e non sono mancati baci e abbracci che hanno messo a tacere i più scettici. Barbarella ci ha tenuto a precisare che con la padrona di casa di Mattino 5 non c’è mai stato nessun attrito. Semplicemente non hanno mai avuto un rapporto d’amicizia al di là degli ambienti di lavoro. Del resto sono davvero pochi i personaggi famosi che la d’Urso frequenta fuori dagli studi televisivi, come si può notare giornalmente sul suo account Instagram.

Le ultime parole di Barbara d’Urso su Federica Panicucci

“Federica Panicucci? Abbiamo un ottimo rapporto. Non c’è mai stato attrito tra di noi. È divertente perché molto spesso i giornalisti creano delle guerre e delle lotte interne, che in realtà non esistono. Semplicemente non ci frequentavamo prima e non ci frequentiamo neanche adesso, però ci incontriamo spesso sul lavoro. La trovo e l’ho sempre trovata una grandissima professionista, che fa meravigliosamente il suo lavoro”, ha dichiarato Barbara d’Urso. La 63enne è felice del successo dei suoi programmi e pure di Live-Non è la d’Urso che, in barba alle numerose critiche, è stato riconfermato anche per la prossima stagione televisiva. Ripartirà, come confermato di recente da Mediaset, domenica 13 settembre insieme a Domenica Live. Lunedì 7 settembre Barbarella riprenderà invece il suo posto a Pomeriggio 5 mentre è fortemente a rischio la nuova edizione del Grande Fratello…

Il Coronavirus compromette il futuro del Grande Fratello Nip

“Mi manca moltissimo condurre il Grande Fratello e se si farà, sarà sicuramente molto più avanti. In primavera inoltrata, che è la solita collocazione del GF Nip. Ma non si sa ancora molto dei palinsesti del 2021. In questa situazione si naviga a vista perché nessuno può realmente sapere cosa succederà in autunno, soprattutto in relazione all’emergenza sanitaria. Molti aspetti pratici non sono stati ancora stabiliti: per esempio ad oggi non sappiamo se a settembre tornerà il pubblico in studio”, ha ammesso Barbara d’Urso. Per il momento l’azienda capitanata da Pier Silvio Berlusconi ha scelto di ripartire solo con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini a settembre. A gennaio 2021, tranne cambiamenti dell’ultimo momento, è confermata l’Isola dei Famosi guidata da Ilary Blasi (Alessia Marcuzzi ha lasciato il programma per dedicarsi ad altri progetti).

Barbara d’Urso, vacanze in campagna per la conduttrice

Dopo aver lavorato ininterrottamente per dieci mesi Barbara d’Urso si gode le meritate ferie. La presentatrice napoletana trascorrerà le vacanza in Italia, nella sua casa di campagna, con amici e famigliari. Tornerà poi in video a settembre, a partire da lunedì 7 settembre.