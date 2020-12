Barbara d’Urso è diventata zia: la sorella Eleonora ha partorito

Barbara d’Urso è diventata zia! A dare l’annuncio ci pensa la stessa conduttrice, attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Sua sorella Eleonora ha partorito oggi, precisamente intorno alle ore 9.20. La regina dei salotti televisivi di Canale 5 annuncia così l’arrivo della sua nipotina, Sofia. Barbara non può non rendere partecipi i suoi telespettatori della grande novità. Proprio nella giornata di ieri, aveva condiviso una foto della sorella con il pancione, facendo notare che mancava davvero poco alla nascita della bambina. Ed ecco che ora arriva il lieto annuncio e la d’Urso non può non essere felice di accogliere una nuova vita nella sua famiglia. Sofia, figlia di Eleonora e di Michele, ha già ricevuto moltissimi messaggi di benvenuto da parte del pubblico che segue con affetto Barbara. Infatti, sono davvero numerosi i commenti che è possibile notare sotto il post condiviso dalla d’Urso sul social network.

Era stata proprio la conduttrice televisiva a rendere nota la prima gravidanza di sua sorella, sempre attraverso il mondo del web. Le due hanno affrontato momenti difficili nel loro rapporto. Prima della riappacificazione, hanno trascorso un anno senza parlarsi. Improvvisamente, come aveva raccontato proprio Barbara, si sono ritrovate. Ora sono più unite che mai. Lei stessa non ha fatto mai mistero sul legame forte che le unisce. Ora la d’Urso potrà godere della presenza della nipotina. Eleonora di recente, parlando della gravidanza, aveva fatto presente che questo non è sicuramente il momento migliore per dare alla luce un figlio. Sofia, come lei stessa voleva far notare, conoscerà un mondo “infestato da mascherine”. Dovrà essere lei a far capire alla sua prima figlia che in realtà le persone sanno sorridere, ridere e lottare.

La nascita della nipotina rappresenta uno dei pochissimi particolari che la conduttrice ha reso noti sulla sua vita privata. Infatti, è riuscita sempre a tenere questo aspetto lontano dai riflettori, sebbene sia un volto abbastanza presente sul piccolo schermo. Si sa davvero poco sui suoi due figli, Gianmauro ed Emanuele. La d’Urso ha fatto sapere, spesso, che sono loro a essere riservati e a non voler essere influenzati dalla carriera televisiva della madre.