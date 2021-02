Barbara d’Urso non ha preso bene le ultime confidenze di Memo Remigi, suo vecchio amore. Il noto cantante ha amato la conduttrice Mediaset tra gli anni Settanta e Ottanta. Remigi, che di recente ha perso la moglie Lucia Russo, ha raccontato che quando ha conosciuto Barbarella è stato cacciato via di casa e costretto a prendere in affitto un bilocale per iniziare una convivenza con la d’Urso. Dichiarazioni forti che hanno infastidito l’attrice. Quest’ultima è da sempre poco restia a parlare della sua vita privata nei suoi programmi televisivi.

Dopo che le dichiarazioni di Memo Remigi hanno fatto il giro della rete, Barbara d’Urso ha deciso di dire la sua a Pomeriggio 5. Nel suo salotto televisivo non ha nascosto un certo fastidio per l’intera faccenda. La presentatrice di Canale 5 ha chiarito di non essere mai stata l’amante di Memo visto che non ha mai avuto una liaison con un uomo sposato. La d’Urso ha ribadito che all’epoca del suo incontro con Remigi lui era già separato dalla moglie che, tra l’altro, aveva un nuovo legame.

Barbara d’Urso ha rimarcato che quella con Memo Remigi è stata una storia d’amore vera, reale, avvenuta quando era poco più che ventenne. La 63enne, che non ha mai fatto il nome di Memo Remigi ma l’ha apostrofato come “anziano signore”, ha puntualizzato:

“Nella mia vita non ho mai avuto una relazione, né di un minuto, né di un giorno, né di 4 anni come quella volta, con un uomo che aveva una moglie che l’aspettava a casa. La moglie di questo signore a quel tempo era separata da anni, come tutti ben sanno, e aveva un altro fidanzato. Sentire “Ho tradito mia moglie con Barbara d’Urso” mi ferisce perché sono cresciuta con il rispetto per le mogli e i mariti degli altri”

Barbara d’Urso ha inoltre sottolineato di aver ospitato Memo Remigi nel bilocale che all’epoca aveva affittato a Milano, dove era appena arrivata da Napoli per cercare successo nel mondo dello spettacolo. La versione dei fatti fornita da Barbarella è stata confermata da Roberto Alessi. Ospite della puntata di Pomeriggio 5 il giornalista e direttore di Novella 2000 ha dichiarato: “Confermo”.

In seguito alla fine della relazione con Memo Remigi, Barbara d’Urso ha incontrato Mauro Berardi. Dal produttore cinematografico ha avuto i figli, ormai grandi, Giammauro ed Emanuele. Dal 2002 al 2006 è invece durato il matrimonio con il ballerino Michele Carfora.

Memo Remigi è stato legato fino a qualche settimana fa alla giornalista Lucia Russo, scomparsa a causa di un tumore ai polmoni. I due hanno avuto un erede, Stefano, regista nonché ex marito dell’attrice Francesca Cavallin (famosa ai più per il ruolo di Bianca in Un medico in famiglia).