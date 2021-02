Memo Remigi è tornato a parlare della sua love story con Barbara d’Urso. Una relazione chiacchierata ancora oggi per via della differenza d’età: ben 19 anni tra l’attuale conduttrice Mediaset e il cantante. Ma discussa soprattutto perché all’epoca dei fatti Remigi era sposato e con un figlio.

Memo Remigi ha pubblicato un memoriale sul settimanale Di Più Tv nel quale ha raccontato alcuni aneddoti di quella liaison che poi si è interrotta. Dagli anni Sessanta Remigi era legato a Lucia Russo, la giornalista scomparsa di recente a causa di una brutta malattia.

Nel suo lungo sfogo il musicista ha confidato che nel mondo dello spettacolo non è facile resistere a certe tentazioni. Memo ha ammesso pubblicamente di aver avuto più di una “scivolata” in oltre cinquant’anni di matrimonio. La più celebre è stata proprio quella con Barbarella.

All’epoca Barbara aveva vent’anni ed era appena arrivata a Milano da Napoli in cerca di successo. Remigi era invece alla soglia dei 40 anni ed era già un cantante affermato, con all’attivo la celebre canzone Innamorati a Milano, ispirata al suo legame con la moglie.

L’artista ha dichiarato a Di Più Tv:

Memo Remigi ha poi spiegato:

“Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983. Ma con il divorzio non finì il nostro amore”