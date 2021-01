Memo Remigi, grave lutto: è morta la moglie del cantante

Si è spenta Lucia Russo, la moglie del noto cantante e paroliere Memo Remigi. Sposati dal 1966, i due vivevano da tempo a Varese. A dare l’annuncio è stato l’artista su Facebook, dove ha voluto condividere un ultimo, toccante, omaggio alla sua dolce metà. Lucia, che aveva superato la soglia degli ottant’anni, si è spenta dopo aver combattuto a lungo contro una malattia.

Originaria di Varese, Lucia Russo aveva convinto il famoso marito a lasciare l’amata Milano nei primi anni Duemila. Richiesta subito accolta da Memo Remigi, che era molto legata alla donna. Remigi si è integrato subito nel tessuto sociale della città tanto da diventare la voce ufficiale dei Mondiali di Ciclismo del 2008: era sua la canzone “Varese va”, che ha accompagnato i giorni della sfida tra campioni per le strade della provincia.

Oggi Memo è un apprezzato opinionista televisivo: dal 2017 è nel cast fisso di Propaganda live, il programma condotto da Diego Bianchi su La 7. Senza troppi giri di parole Memo ha ammesso di provare un dolore indescrivibile per la scomparsa dell’adorata moglie. Remigi ha confidato che la morte di Lucia Russo non è giunta in maniera inaspettata visto che da anni stava combattendo contro una malattia.

Ma davanti a certe perdite si è sempre impreparati. Memo Remigi ha puntualizzato che la moglie ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua vita e in quella della sua famiglia. La coppia ha avuto un solo figlio, Stefano, che lavora nel mondo dello spettacolo come regista. È noto alla cronaca rosa per via del suo matrimonio, poi finito, con l’attrice Francesca Cavallin (famosa ai più per il ruolo di Bianca in Un medico in famiglia).

Il primo incontro tra Memo Remigi e Lucia Russo è avvenuto negli anni Sessanta su un campo da golf. Un incontro imprevedibile, con il cantante che è rimasto subito affascinato da Lucia, che all’epoca era legata al suo avversario in campo. Da allora non si sono più lasciati e hanno formato una delle coppie più solide dello showbiz italiano.