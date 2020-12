“Barbara d’Urso mi ha deluso”, Patrizia De Blanck si sfoga. Il motivo

Patrizia De Blanck a ruota libera. Dopo la conclusione della sua esperienza al Grande Fratello Vip, la Contessa, attraverso le colonne di Chi Magazine, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, non risparmiando nemmeno Barbara d’Urso. L’80enne, senza troppi giri di parole – d’altra parte a casa De Blanck la schiettezza è un marchio di fabbrica -, ha dichiarato di essere stata delusa non poco di come la conduttrice Mediaset abbia trattato alcuni argomenti a lei riferiti durante la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. Saette anche nei confronti di Stefani Orlando, con la quale Patrizia, nell’ultimo scampolo passato nella dimora di Cinecittà, ha raffreddato i rapporti.

“Delusa da chi? Da Barbara d’Urso, che conosce bene me e la mia famiglia, mi sarei aspettata un trattamento diverso. Menomale che Giada (sua figlia, ndr) mi ha difesa”. Così la Contessa che dopo essere stata eliminata dal reality ha avuto tempo e modo di informarsi sulle varie voci circolate sul suo conto.

In effetti nei salotti televisivi ‘d’ursiani’ in diverse occasioni sono state messe in discussione le sue origini nobili e la sua cura per l’igiene personale. Patrizia ha rigettato ogni tipo di insinuazione in tal senso. E se è vero che Barbara non ha mai lanciato direttamente voci su di lei, è anche vero che ha avuto in trasmissione ospiti che hanno attaccato a più riprese la Contessa mettendone in dubbio lignaggio e abitudini di vita circa la pulizia.

Da qui il disappunto della De Blanck che probabilmente sperava in una presa di posizione più netta da parte della conduttrice campana in determinati contesti.

Si passa al capitolo Stefania Orlando, sulla quale la Contessa riserva parole dure, dichiarando che l’ex I Fatti Vostri, a suo dire, si è rivelata una delusione. “La vera stratega di questa edizione”, ha chiosato Patrizia aggiungendo di non credere alle lacrime versate da Stefania alla sua uscita. “Coccodrillo”, una ulteriore sferzata diretta alla moglie di Simone Gianlorenzi. A essere andata proprio di traverso alla De Blanck la nomination riservatale dalla Orlando in una delle ultime puntate in diretta del reality.

Quindi si giunge all’argomento igiene. Sia dentro sia fuori dalla Casa si è parlato e sparlato molto delle abitudini dell’80enne. “Roba da pazzi. Proprio io che nella mia dimora ho cinque bagni”, ha replicato circa le voci sul suo conto. Insomma, Patrizia considera tali dicerie prive di qualsivoglia fondamento.