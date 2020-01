Coronavirus, Barbara d’Urso mangia il biscotto della fortuna in diretta: “Andate nei ristoranti cinesi”

Barbara d’Urso parla di Coronavirus a Pomeriggio 5 e mangia un biscotto della fortuna in diretta

Com’era prevedibile il Coronavirus è sbarcato anche a Pomeriggio 5. Da sempre attenta ai temi di attualità e cronaca, Barbara d’Urso ha parlato a lungo del virus che è partito dalla Cina e che sta creando ansia e preoccupazione in Italia e nel resto d’Europa. Carmelita, grazie ai suoi inviati e alle varie testimonianze, ha fatto il punto della situazione. In particolare si è parlato delle attività cinesi in Italia che sono praticamente in ginocchio: da quando sono arrivati i primi casi pure in Italia negozi, centri e ristoranti asiatici sono praticamente vuoti. Un crollo per tante famiglie che ha spinto Barbarella ad invitare i suoi telespettatori a continuare a frequentare gli imprenditori cinesi. E a dimostrazione di ciò la d’Urso ha mangiato in diretta un biscotto della fortuna, uno degli alimenti simbolo della cucina cinese.

Coronavirus: l’appello di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5

“C’è gente che non va più al ristorante cinese. A Roma in un bar non fanno entrare persone asiatiche. Questo è razzismo. Non potete sapere se in una pizzeria italiana lavorano delle persone cinesi. Bisogna eliminare questa psicosi. Il Coronavirus si trasmette con goccioline di saliva se uno ha il virus, non si trasmette con i cibi. Come fatto anni fa da Sposini con l’influenza aviaria voglio dare anche io un segnale forte mangiando questo biscotto della fortuna”, ha detto Barbara d’Urso a Pomeriggio. Poi l’appello della conduttrice 62enne: “Andate nei ristoranti cinesi”.

Taylor Mega e Giulia De Lellis in giro con la mascherina

Se Barbara d’Urso ha scelto di mangiare un biscotto della fortuna in diretta, le sue ex opinioniste Taylor Mega e Giulia De Lellis hanno scelto di indossare una mascherina per evitare di contrarre il Coronavirus.