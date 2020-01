Taylor Mega con la mascherina: preoccupata dopo il viaggio alle Maldive

Taylor Mega indossa la mascherina per paura del Coronavirus

Ore di ansia e preoccupazione per Taylor Mega, che sta rientrando in Italia dopo una fantastica vacanza alle Maldive. Dove è riesplosa la passione con Tony Effe, il rapper della Dark Polo Gang al quale la web influencer è stata legata per un lungo periodo lo scorso anno. Taylor e Tony sono tornati insieme e si sono concessi un viaggio al caldo. Peccato però che la vacanza non sia finita nel migliore dei modi: i due sono stati costretti ad indossare la mascherina per coprire il volto ed evitare così di contrarre il Coronavirus, che è nato e si è diffuso in Cina e ha poi preso piede anche in Europa.

Taylor Mega sta per tornare in Italia: le parole sul Coronavirus

“Non si può mai stare tranquilli. È inutile che mi dite di cambiare mascherina perché alle Maldive avevano solo queste mascherine. Speriamo bene”, ha dichiarato Taylor Mega ai suoi follower su Instagram. “Sbatti totale. Non vedo l’ora di essere a Milano”, ha aggiunto la 26enne, che di recente ha abbandonato il ruolo di opinionista nei programmi di Barbara d’Urso.

Giulia De Lellis come Taylor Mega: in giro con la mascherina

In queste ore pure Giulia De Lellis ha scelto di andare in giro con la mascherina per paura di contrarre il Coronavirus. “Sono ipocondriaca”, ha ammesso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.