Giulia De Lellis gira con la mascherina: “Preoccupata per il Coronavirus”

Giulia De Lellis con la mascherina per paura di contrarre il Coronavirus

Il Coronavirus sta facendo paura a tutti, anche a Giulia De Lellis. Che ha deciso nelle ultime ore – dopo che l’Oms ha dichiarato l’emergenza globale – di prendere le dovute preoccupazioni per non contrarre il virus che arriva dalla Cina. La fidanzata di Andrea Iannone ha postato alcune storie nelle quali indossa una mascherina mentre è intenta a prendere un volo in aeroporto. La web influencer di Pomezia ha ammesso di essere ipocondriaca e dunque molto preoccupata per la diffusione di questa nuova malattia. Al momento in cui scriviamo il bilancio dell’epidemia è salito a 213 morti in Cina e in Italia sono stati confermati i primi due casi.

Le dichiarazioni di Giulia De Lellis sul Coronavirus

“Comunque ragazzi, non si trovano più di nessun tipo, solo queste leggere. Ma meglio queste di niente… Sono una ipocondriaca del cavolo. Volevo anche i guanti ma mi sembrava eccessivo”, ha confidato Giulia De Lellis su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è poi scusata per le critiche che riceverà per il suo comportamento ma ha spiegato: “Mi dispiace ma io sono troppo, davvero troppo ipocondriaca. Capitemi, scusatemi, perdonatemi”.

Giulia De Lellis felice con il fidanzato Andrea Iannone

Al di là del Coronavirus, è un momento d’oro per Giulia De Lellis, tra i personaggi più amati e ricercati dagli italiani. Inoltre la 24enne ha ritrovato l’amore dopo la delusione avuta da Andrea Damante: da quasi un anno Giulietta è felice accanto ad Andrea Iannone.