Barbara d’Urso e Malgioglio inarrestabili: dopo Dolceamaro un film insieme

Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio di nuovo insieme: dopo Dolceamaro un film per la coppia? Le ultime news sul nuovo progetto

La coppia formata da Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio è ormai inarrestabile e, dopo Dolceamaro, si prepara per sorprendere il pubblico un’altra volta. Cosa hanno in mente i due? Ma, soprattutto, cosa hanno fatto a Cuba? Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni, pare che i due abbiano lavorato insieme ad un noto regista. Ad affermarlo è stato Malgioglio in persona ieri sera, durante la festa di promozione del loro ultimo singolo. Cristiano, a dire la verità, non ha parlato esplicitamente di un film ma, dalle sue parole, molti hanno dedotto che si potesse trattare proprio di questo.

Malgioglio e Barbara d’Urso: presto un film insieme? Le ultime dichiarazioni di Cristiano

“Siamo stati (con Barbara, ndr) a Cuba mesi fa per un progetto con Carlos Tabio”, ha dichiarato ieri sera Malgioglio. Tabio, per chi non lo sapesse, è un noto regista. Uno dei suoi lavori più celebri è Fragola e Cioccolato e Guantanamera. In merito al lavoro svolto, però, Cristiano si è limitato a dire: “È una cosa molto importante”. Si tratta forse di un film insieme a Barbara d’Urso? Questo quello che tutti i siti stanno riportando nelle ultime ore. Per saperne di più, però, non dobbiamo fare altro che aspettare.

Barbara d’Urso e Malgioglio insieme a Cuba: i dettagli del progetto

Del misterioso progetto di Barbara d’Urso e Malgioglio, in realtà, si parla ormai da mesi. Cristiano, ospite al Maurizio Costanzo Show, ha parlato del suo viaggio a Cuba insieme all’amica, confermando di aver trascorso quei giorni all’estero lavorando ad un nuovo video. Non ha menzionato un film, né ha svelato altro, anzi, ha fatto il vago (probabilmente perché intenzionato a puntare poi tutto sull’effetto sorpresa quando si saprà ufficialmente di cosa si tratta).