Barbara d’Urso mette a tacere le malelingue: la presa di posizione in diretta a Pomeriggio 5

Non bastavano le consuete polemiche che ruotano attorno ai suoi show, ora ci si mette pure un furbetto a mettere i bastoni tra le ruote alla conduttrice Mediaset. Ma si proceda con ordine: nelle scorse ore, nel programma radiofonico La Zanzara (Radio24) condotto da Giuseppe Cruciani, è stata menzionata Barbara d’Urso. Da chi? Dall’uomo diventato popolare sul web in questi giorni. Non per brillantezza, ma perché a un posto di blocco dei carabinieri si è finto un infermiere, facendola franca. Peccato che abbia narrato le sue gesta sui social (così è stato rintracciato e denunciato). Ma non è finita qui: da Cruciani il soggetto ha affermato che chi lo vuole intervistare deve sborsare dei soldi, aggiungendo che Barbara d’Urso l’aveva già contattato. Ed è su quest’ultima questione che la presentatrice ha fatto chiarezza in diretta a Pomeriggio 5.

Pomeriggio 5, Barbara fa chiarezza

“Leggo molte volte su vari siti che questo e quello dicono: ‘Mi ha chiamato la d’Urso, mi ha contattato la d’Urso…’ Non è mai vero”, ha esordito Barbara nell’ultima puntata in onda di Pomeriggio 5, spiegando che ai suoi programmi lavorano una testata giornalistica e un’apposita redazione. Entrambe “sono molto serie” e “mai hanno offerto soldi a questa persona”. La presentatrice ha inoltre affermato che “c’è stata un’indagine interna a tappeto” sul presunto contatto tra gli addetti ai lavori Mediaset e il ‘finto infermiere’. Indagine fatta per fare totale chiarezza sulla vicenda. “Nessuno ha mai cercato questa persona e nemmeno ha mai offerto un euro”, ha assicurato Barbara, chiudendo definitivamente il caso, evidentemente inventato di sana pianta dall’uomo intervenuto a La Zanzara.

La petizione contro i programmi di Barbara d’Urso e le critiche di Yari Carrisi

La d’Urso, di recente, è stata al centro di un polverone mediatico. A scatenarlo è stata la preghiera che ha recitato in diretta a ‘Live’ con Matteo Salvini. Un fatto che ha fatto molto rumore. Persino, su Change.org c’è stata una petizione, sottoscritta da migliaia di utenti e rivolta ai vertici Mediaset, a cui è stato chiesto di cancellare dai palinsesti i talk ‘d’ursiani’. Come se non bastasse, ieri, a tuonare contro gli show della conduttrice è stato Yari Carrisi.