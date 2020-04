Yari Carrisi attacca pesantemente Barbara d’Urso: parla sorella conduttrice

“La d’Urso deve morire”: le durissime parole di Yari Carrisi nei confronti della conduttrice

Barbara d’Urso è stata presa di mira da Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina. Come un fulmine a ciel sereno, una story di Instagram pubblicata dal ragazzo ha lasciato interdetti numerosi follower. Ma l’attacco feroce non è passato inosservato nemmeno alla sorella della conduttrice, Daniela d’Urso, che ha voluto scrivere un messaggio in cui sottolinea l’assurdità di quello che è stato scritto. E Barbara? Non ha speso parole al riguardo, ma ha condiviso semplicemente quello che ha scritto sua sorella su Instagram; su Twitter, invece, ha commentato il post scrivendo #sorelle. Sicuramente dirà qualcosa di più durante una puntata dei suoi programmi.

Yari Carrisi contro Barbara d’Urso, interviene la sorella della conduttrice

Recentemente Barbara ha parlato del ritorno di fiamma di Al Bano e Loredana Lecciso e, poco tempo dopo, è spuntato un attacco da parte di Yari Carrisi che ha allarmato i fan della conduttrice: “La d’Urso deve morire“. La sorella della conduttrice è intervenuta immediatamente: “Dunque tu, figlio di Al Bano e Romina Power, stai dicendo che mia sorella deve morire? Quindi vuoi che mia sorella muoia? Cioè le stai augurando la morte?”.

Yari Carrisi sulla d’Urso: “Il male va sempre combattuto e abolito”

Non molte ore fa, Yari aveva parlato di una rivoluzione “verde”, all’insegna della pace: “Stiamo entrando in una nuova era. Un cambio epocale. Il mondo intero non può essere in debito. L’unica soluzione è una rivoluzione verde”. Messaggio di speranza e cambiamento che cozza con quello che ha augurato alla d’Urso. A chi gli ha fatto notare di aver esagerato, lui ha risposto così: “Vergognati tu! Il male va sempre combattuto e abolito!”. Come controbatterà Barbara d’Urso? Sicuramente non lascerà correre e magari chiederà direttamente a Yari di avere un confronto per spiegarle quello ha scatenato un messaggio d’odio di quel tipo.

Il chiarimento di Yari Carrisi

A pomeriggio inoltrato, Yari ha voluto chiarire il suo “La d’Urso deve morire”. Ecco le sue parole: “È ovvio che mi riferisco al programma e non alla persona fisica che ha dato il nome al programma. Il tipo di show che non aiuta a vivere meglio ma è cattivo e ignorante, si approfitta della gente e delle sventure delle persone. È ora di relegarlo al passato. Da anni si è propagato nelle case degli italiani come un virus ed è ora di chiudere il flusso negativo che emana. Non è mai stata mia intenzione augurare la morte a nessun essere vivente ma esclusivamente augurarmi/ci la fine di un programma che ritengo dannoso”.