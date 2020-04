Lecciso e Albano, Barbara d’Urso: “Anch’io e il mio ex siamo una famiglia”

Lecciso e Albano, ritorno di fiamma. Interviene Barbara d’Urso e parla del suo ex: “Siamo una famiglia”. Intanto emergono altri dettagli sulla coppia rinata e su Romina: “La Power è un ospite, al di là delle sue battute maliziose”

Continua a tenere banco il ‘triangolo’ Albano, Loredana Lecciso e Romina Power tra la cronaca rosa del Bel Paese. Se ne è parlato anche nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 dove ha detto la sua anche Barbara d’Urso, a colloquio con Riccardo Signoretti, direttore del magazine Nuovo. La conduttrice ha voluto sapere dei dettagli sul chiacchieratissimo ritorno in love del cantante pugliese con la showgirl. Dettagli prontamente snocciolati da Signoretti che non ha il minimo dubbio sul fatto che la coppia sia rinata. Il giornalista ha inoltre parlato di Romina Power, che in questi giorni è anch’essa a Cellino San Marco per trascorrere la quarantena. Ma, stando sempre alle fonti del giornalista, i ruoli nella Tenuta Carrisi sono bene delineati: Loredana e Albano sono una famiglia, l’artista statunitense un ospite.

Barbara e le parole sull’ex Mauro Berardi

“Sono una famiglia”, assicura Signoretti a Pomeriggio 5, riferendosi ad Albano e Loredana. E Romina? Anche lei si trova nelle Tenute Carrisi in questo momento. “Con la Lecciso c’è un cordiale distacco… Al di là delle battute anche maliziose che ha fatto la Power, Albano e Loredana sono una famiglia”, ribadisce il direttore di Nuovo. A questo punto si inserisce Barbara d’Urso, che menziona il suo ex, il padre dei suoi figli, il produttore Mauro Berardi: “Anche io e il padre dei miei figli siamo una famiglia…” Signoretti spiega quindi che la situazione Albano-Lecciso è ben diversa.

Barbara d’Urso celebra la re-union Carrisi-Lecciso: “Notizia meravigliosa”

“Tu Barbara – prosegue il direttore di Nuovo – certo che formi una famiglia con il tuo ex e i tuoi figli ma non vivi sotto lo stesso tetto con lui (Mauro Berardi, ndr). Albano e Romina sì”. Nessun dubbio, quindi, sul ritorno di fiamma. Signoretti aggiunge altri particolari per corroborare i suoi ‘spifferi’: “Ho sentito Loredana poco fa e mi ha detto che era nei boschi con Albano. Hanno fatto 13 km a piedi. Stanno insieme, questa è la verità. Sono una famiglia, c’è un sentimento”. “Una notizia meravigliosa”, la chiosa finale della d’Urso.