Barbara d’Urso madre morta, ricordo struggente: “Coltello che mi squarcia”

Con una foto in bianco e nero che la mostra da bambina in compagnia della persona che l’ha messa al mondo, Barbara d’Urso ha ricordato la madre morta. Era il 23 agosto 1968 quando la conduttrice di Pomeriggio Cinque, allora undicenne, apprendeva la scomparsa di Vera Pentimalli con queste parole: “Mamma ci ha lasciato, Titti”. Su Instagram ha scritto:

“È un coltello che mi squarcia l’anima. 23 agosto 1968. Sempre con me”

Originaria di Sant’Eufemia d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, era unita in matrimonio a Rodolfo d’Urso. La madre di Barbara d’Urso è morta per il linfoma di Hodkin e all’epoca non era una malattia curabile. La donna aveva soltanto 40 anni quando è morta. Oltre alla figlia Maria Carmela, era madre di Daniela e Alessandro, rispettivamente sorella e fratello della presentatrice Mediaset. Qualche anno dopo la morte della prima moglie, il padre della d’Urso sposò Wanda Randi, la donna che Barbara considera la sua seconda madre e che l’ha cresciuta. Da quel legame nacquero Riccardo, Fabiana ed Eleonora.

La padrona di casa del pomeriggio di Canale 5 è legata a tutti i suoi fratelli. Qualcuno di loro è anche comparso nelle sue trasmissioni e con Eleonora ha recitato nella fiction La Dottoressa Giò. Quest’ultima è diventata madre di una bambina e la d’Urso ha annunciato su Instagram la gioia di essere diventata zia.

La conduttrice ha sempre dichiarato di non avere molti ricordi di sua madre poichè si ammalò quando lei aveva soltanto sette anni ed è rimasta a letto per quattro anni consecutivi. Prima della malattia della signora Vera, Lady Cologno non ricorda niente, ha cancellato tutti i ricordi positivi a causa del trauma subito e ai problemi che si portava dentro.

Barbara d’Urso: il 6 settembre torna Pomeriggio 5 ridimensionato. Can Yaman anticipa

Da lunedì 6 settembre torna Pomeriggio Cinque. Barbara D’Urso sarà al timone della quattordicesima stagione in una versione rinnovata. Via salotti e trash, largo spazio all’informazione. Mediaset, a partire dalla nuova stagione tv 2021/2022, darà spazio ai contenitori con temi strettamente più informativi rispetto ai classici infotainment.

L’idea, infatti, sta avendo già i suoi frutti con Morning News e si sta rivelando vincente. Il programma della Branchetti, infatti, è stato allungato per altre due settimane e Mattino 5 di Federica Panicucci con Francesco Vecchi slitterà a lunedì 20 settembre.

L’inizio di Pomeriggio 5 dovrebbe avvenire alle 17:30 e chiudere alle 18:40 quando la linea passerà a Gerry Scotti con Caduta Libera. Can Yaman farà da traino a Barbara d’Urso: la soap Love is in the Air andrà in onda al termine dei daytime Amici e Grande Fratello Vip.