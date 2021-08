Da settembre ci sarà meno spazio in tv per la conduttrice napoletana, costretta a non richiamare più nel suo salotto diversi personaggi…

Ormai non è più una novità: Barbara d’Urso è stata ridimensionata a Mediaset. Addio Domenica Live, addio Live-Non è la d’Urso, nelle mani della conduttrice 63enne resta solo Pomeriggio 5, in onda dal lunedì al venerdì. Non solo: il programma pomeridiano è stato fortemente tagliato. Durerà di meno e affronterà principalmente tematiche di cronaca e attualità.

Niente più salotto trash per Barbara d’Urso, in stand by la cronaca rosa e l’approfondimento sui reality show. Le nuove direttive di Pier Silvio Berlusconi lasceranno senza lavoro prezzemolini tv, mostri del trash e vari opinionisti che per anni sono stati protagonisti delle trasmissioni di Carmelita. Una svolta non da poco, che sta facendo preoccupare più di qualcuno.

Sicuramente c’è chi si reinventerà come influencer su Instagram mentre altri sono alla ricerca di nuove opportunità. A quanto pare c’è un opinionista che starebbe vivendo piuttosto male questa situazione. Come riporta Dagospia un ex ospite fisso di Barbarella trascorre le giornate al telefono con la speranza di ricollocarsi altrove. “È depresso, non parla d’altro”, hanno assicurato gli amici.

Di chi si tratta? Al momento non ci è dato saperlo: di sicuro questo ridimensionamento di Barbara d’Urso lascerà a casa tantissimi Vip che per anni hanno affollato la trasmissione della presentatrice napoletana con opinioni spesso assai discutibili.

La nuova edizione di Pomeriggio 5 partirà su Canale 5 il prossimo lunedì 6 settembre.

Le parole di Barbara d’Urso sul ridimensionamento a Mediaset

Nonostante la chiusura di Domenica Live e Live-Non è la d’Urso Barbarella si è detta tranquilla e fiduciosa sul suo futuro televisivo. L’ex attrice ha assicurato che tornerà presto in prima serata con degli show che sta vagliando in queste settimane con il suo editore.

La d’Urso si è detta inoltre più che mai favorevole con questa decisione presa da Pier Silvio Berlusconi. Carmelita ha spiegato che dopo l’emergenza Coronavirus è diventato sempre più difficile passare da un argomento più serioso ad un altro decisamente più leggero.

Barbara è dunque pronta a cambiare il suo Pomeriggio 5, che per anni ha portato ottimi ascolti tv a Canale 5 e Mediaset.