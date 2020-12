Barbara d’Urso, l’Università di Pavia la smentisce duramente: la gaffe

Uno degli argomenti del giorno di ieri mercoledì 16 dicembre è stato la non liquefazione del sangue di San Gennaro a Napoli, tema che è stato oggetto di approfondimento anche a Pomeriggio 5, il salotto televisivo pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Capitana del talk Barbara d’Urso che si è resa protagonista di una gaffe, per non chiamarla fake news (probabilmente però detta in buona fede nel trasporto della diretta). Nella fattispecie, durante il commento delle immagini provenienti dal capoluogo campano relative al ‘miracolo’ di San Gennaro, la conduttrice ha dichiarato che in studio avrebbe poi dato spazio al tema dell’aldilà. Per farlo ha invitato una medium. Ed è qui che è cascato l’asino.

“Tra poco tutti gli aggiornamenti di cronaca, e poi una parte dedicata all’aldilà con una medium certificata dall’Università di Pavia”, ha dichiarato la d’Urso mentre informava il suo pubblico dell’evoluzione della vicenda di San Gennaro. Ma possibile che ci siano dei medium certificati da alcuni atenei? No. E infatti, l’università lombarda sopracitata, nella giornata odierna, ha preso le distanze da quanto detto dalla presentatrice.

Stuzzicato da un utente su Twitter, che ha chiesto chiarimenti su quanto ascoltato a Pomeriggio 5, l’ufficio stampa dell’ateneo ha risposto in modo duro. “Ovviamente (ma c’è bisogno di dirlo?) l’Università di Pavia non certifica medium”, il tweet della smentita che ha persino usato del sarcasmo. La vicenda è presto diventata virale sui social. La notizia è stata notata anche da alcuni giornalisti che seguono i fatti di cronaca e politica. Qualcuno ha persino ironizzato sulle recenti dichiarazioni di Barbara, quelle inerenti a una sua eventuale “discesa in politica” (al magazine Oggi ha detto di aver ricevuto offerte da diversi partiti).

Ovviamente (ma c'è bisogno di dirlo?) l'Università di Pavia non certifica medium — Università di Pavia (@unipv) December 17, 2020

Barbara d’Urso, Striscia la Notizia fa le pulci alla conduttrice e la coglie in contraddizione

Solo pochi giorni fa la 63enne napoletana è finita tra le grinfie di Striscia la Notizia che l’ha pizzicata in contraddizione. Il tg satirico di Antonio Ricci ha trasmesso prima un filmato in cui si sente la d’Urso affermare a Pomeriggio 5 di non mangiare carne, poi una clip che ha ripubblicato delle Stories Instagram sempre con protagonista Barbara in cui la si vede intenta a cucinare dei succulenti involtini di carne. Insomma, qualcosa non torna.