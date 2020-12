Striscia la Notizia smaschera Barbara d’Urso: la bugia della conduttrice

Piccola bugia di Barbara d’Urso. Questo almeno è ciò che emerge da uno dei servizi di Striscia la Notizia che ha pizzicato la conduttrice di Pomeriggio Cinque in contraddizione. Il tg satirico di Antonio Ricci, nella puntata andata in onda il 10 dicembre 2020, ha trasmesso un curioso servizio con protagonista proprio la 63enne campana. Nella fattispecie nella clip è stato mostrato come durante una puntata del talk pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset, Barbara abbia affermato di non nutrirsi con carne. “Io poi non mangio carne”, ha dichiarato nitidamente durante un dibattito in studio. Peccato che però…

Però, a distanza di qualche giorno, la presentatrice è apparsa sui suoi profili social mentre era intenta a cucinare dei succulenti involtini di carne. Ma c’è di più: la d’Urso, come lei stessa ha più volte sostenuto, vive in solitaria nella sua dimora milanese. Indi per cui è più che probabile che la pietanza ‘sponsorizzata’ con tanto di Stories Instagram sia stata consumata proprio da lei medesima. Ed è per questo che Striscia la Notizia le ha fatto le pulci.

Striscia la Notizia: non solo Barbara d’Urso nel mirino

Poco dopo il tg satirico, che da lunedì scorso ha visto il ritorno dietro al bancone di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, è passato al capitolo Franco Di Mare. Con il direttore di Rai Tre, da giorni, è in corso una vera e propria guerra mediatica: Striscia continua a ‘picchiare’ duro sulla scelta del giornalista di non reinserire Mauro Corona nel talk CartaBianca, programma condotto da Bianca Berlinguer. Anche quest’ultima è inviperita con Di Mare, tanto che di recente ha rilasciato un’intervista molto pepata contro di lui con tanto di attacchi frontali.

Sempre in casa Rai Tre, inoltre, tiene banco un altro caso spinoso e chiacchieratissimo in queste ore: quello relativo alla battuta di Luciana Littizzetto nei confronti di Wanda Nara. L’episodio si è verificato durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa. Anche in tal frangente Di Mare è stato attaccato su più fronti, persino in Commissione parlamentare, dove ha svolto un’audizione poche ore fa.