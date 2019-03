Barbara d’Urso: “Lory abituata a uomini di quell’età”. Del Santo risponde

Barbara d’Urso stuzzica Lory Del Santo a Pomeriggio 5: “Abituata a uomini di quell’età”. La risposta dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip

Barbara d’Urso stuzzica, Lory Del Santo risponde col sorriso. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 è stata mandata in onda una clip sul figlio ventenne di Rocco Siffredi, Leonardo, che recentemente ha iniziato a fare il testimonial per degli slip maschili. Se qualcuno crede che questa sia l’anticamera di un futuro in cui Leonardo si metterà sulle orme professionali paterne, si sbaglia. Al giovane piacciono i motori e studia ingegneria meccanica, dunque papà Rocco non avrà un ‘erede’ sul set. Fatto sta che l’aitante Leonardo ha catturato l’attenzione di Lory Del Santo, che ne ha apprezzato la figura estetica. E Barbarella non ha resistito e ha piazzato una battutina stuzzicante…

“Per Lory Del Santo non sarebbe piccolo perché è abituata”. Barbara e Lory Del Santo sorridono

“Quando una cosa è bella la dico”, ha affermato l’ex concorrente dell’ultimo Grande Fratello Vip, dopo aver visto la clip sul figlio di Rocco Siffredi. “Per Lory Del Santo non sarebbe piccolo perché è abituata a quell’età”, ha immediatamente detto la conduttrice di Pomeriggio 5, riferendosi implicitamente alla relazione sentimentale della showgirl (il suo fidanzato ha 27 anni, mentre lei ne ha 60). Lory ha sorriso e ha replicato con un “Gli uomini sono grandi velocemente”, frase prontamente captata dalla d’Urso che l’ha ripetuta, affibbiandola come slogan alla showgirl. Il tutto si è svolto in un clima goliardico e spassoso.

Lory Del Santo e il periodo difficile dopo la morte del figlio Loren

Lory Del Santo viene da un periodo difficile. L’attrice pochi mesi fa ha dovuto affrontare la morte del figlio Loren che si è tolto la vita la scorsa estate a soli 19 anni. Nonostante il gran dolore ha deciso comunque di prendere parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip. E la decisione si è rivelata buona. L’ex star del Drive In, conclusa l’esperienza, ha infatti confidato che il reality show l’ha aiutata un po’ a riprendersi, a sentirsi meglio dopo la terribile tragedia.