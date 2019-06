Barbara d’Urso lascia Domenica Live? Arriva la decisione di Mediaset

Barbara d’Urso non molla la sua Domenica Live

Dopo il grande successo di Live-Non è la d’Urso più di qualcuno ha parlato nei giorni scorsi di un probabile addio di Barbara d’Urso a Domenica Live. Secondo alcune indiscrezioni Mediaset avrebbe chiesto alla conduttrice napoletana di lasciare la domenica pomeriggio per dedicarsi alla prima serata, dove generalmente ci sono più ricavi pubblicitari. Ebbene, a quanto pare, non si tratta che di voci infondate. Nella prossima stagione televisiva Barbarella resterà al suo solito posto, divisa tra Pomeriggio 5 e Domenica Live. In un’intervista rilasciata a Il fatto quotidiano Alessandro Salem, il direttore contenuti di Mediaset, ha chiarito che a settembre nulla cambierà nella programmazione domenicale. Il dirigente non ha però specificato se il format tornerà alla sua collocazione storica- ovvero dalle 14 alle 18.45 – o se verrà riproposto in forma ridotta, come accaduto dallo scorso gennaio per via dei numerosi impegni della d’Urso. “La domenica pomeriggio dovrebbe rimanere così”, si è limitato a dichiarare Salem, che non ha potuto non sottolineare i buoni ascolti ottenuti quotidianamente da Carmelita.

Barbara d’Urso confermata al Grande Fratello 17

Oltre a Domenica Live, Barbara d’Urso è stata riconfermata anche a Pomeriggio 5. E nel 2020 sarà pure al timone del Grande Fratello 17. Mediaset non ha ancora comunicato nulla in merito ma nel corso delle sue trasmissioni Barbara ha fatto più di una volta menzione ad una prossima edizione. La d’Urso ha addirittura arruolato un probabile concorrente per il prossimo anno: la giovane star di Instagram Denis Dosio. In attesa di saperne di più la partneopea è ora concentrata sulla finale del Grande Fratello, prevista per lunedì 10 giugno, e sulle ultime puntate di Live-Non è la d’Urso.

Live-Non è la d’Urso è stato allungato da Mediaset

Dopo il successo ottenuto lo scorso mercoledì 5 giugno Mediaset ha deciso di allungare con due puntate in più Live-Non è la d’Urso. Lo show non finirà più il 19 giugno come previsto inizialmente bensì mercoledì 3 luglio. Per la gioia di Barbara d’Urso che, vinta una nuova scommessa televisiva, è stata costretta a rimandare le sue ferie per il bene dell’azienda.