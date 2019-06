Live-Non è la d’Urso in onda fino a luglio: Mediaset ha chiesto più puntate

Live-Non è la d’Urso si allunga: Barbara d’Urso in onda fino a luglio

Ferie spostate per Barbara d’Urso. La conduttrice più stakanovista della tv italiana resterà in video fino a luglio. Mediaset ha chiesto alla presentatrice napoletana due puntate in più di Live-Non è la d’Urso, il programma serale partito su Canale 5 lo scorso marzo. Inizialmente la trasmissione doveva finire il prossimo 19 giugno ma ora terminerà di fatto mercoledì 3 luglio. Una scelta dipesa dagli ottimi ascolti registrati dallo show, che la scorsa settimana ha ottenuto un nuovo record. Complici le interviste a Pamela Perricciolo e Marco Carta, il format ha attirato l’attenzione di quasi tre milioni e mezzo di telespettatori, con picchi di quattro milioni. Un vero e proprio successo, tanto che ormai sembra certa la riconferma di Live per la prossima stagione televisiva.

Barbara d’Urso rinuncia alla domenica per Live-Non è la d’Urso?

Secondo le ultime indiscrezioni, il successo di Live-Non è la d’Urso potrebbe portare Barbara d’Urso a rinunciare alla domenica pomeriggio. Per dedicarsi allo show serale l’attrice sarebbe pronta a lasciare Domenica Live e dedicarsi esclusivamente alla prima serata. Per il momento nulla è certo ma una cosa è sicura: Barbarella ha vinto l’ennesima sfida televisiva!

Quando finisce Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso

Mentre Live-Non è la d’Urso durerà fino a luglio Pomeriggio 5 andrà in ferie il prossimo venerdì 14 giugno. La finale del Grande Fratello 16 è invece prevista per lunedì 10 giugno.