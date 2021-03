Barbara d’Urso, la storia con il visconte Guglielmotti è vera: ora parla lui

I gossip degli ultimi giorni erano fondati: in passato c’è stato qualcosa di speciale tra Barbara d’Urso e il visconte Ferdinando Guglielmotti. Se la presentatrice napoletana ha preferito non replicare ai pettegolezzi ci ha pensato il nobile a vuotare il sacco. Il visconte ha detto tutta la verità in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo subito dopo l’addio all‘Isola dei Famosi.

Il 54enne ha perso al televoto contro Drusilla Gucci e ha preferito non restare su Parasite Island con Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. L’uomo si è reso conto di non avere più le motivazioni giuste per andare avanti e ha preferito abbandonare la trasmissione, con grande dispiacere della Capitana Ilary Blasi.

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti il visconte Ferdinando ha raccontato che l’incontro con Barbara d’Urso è avvenuto qualche anno fa, quando entrambi erano single. Fin da subito c’è stato un interesse reciproco a conoscersi e i due hanno vissuto dei momenti molto intensi e belli. Qualcosa poi è cambiato…

“A un certo punto abbiamo dovuto decidere se trasformare il rapporto in un grande amore o in una grande amicizia. Abbiamo scelto l’amicizia. Siamo due persone che in un rapporto d’amicizia sono perfette, ma che in qualsiasi altro tipo di legame probabilmente non lo sarebbero state. Non lo sapremo mai”

Il visconte Ferdinando Guglielmotti ha ammesso che oggi vuole molto bene a Barbara d’Urso e lo stesso sentimento prova l’attrice nei suoi confronti. Tanto che la 63enne non vedeva l’ora di vedere l’amico nelle inediti vesti di naufrago. A una settimana dall’inizio del gioco, però, Ferdinando ha preferito rientrare in Italia.

In Honduras Guglielmotti ha provato a conquistare Elisa Isoardi ma l’ex volto Rai non ha ceduto alle lusinghe e ai complimenti del visconte. Ferdinando è single da tempo. Oltre alla d’Urso è grande amico anche di Giovanni Ciacci, che ha conosciuto nella casa di Capalbio di Barbarella.

Chi è il visconte Ferdinando Guglielmotti? È un nobile ma pure un imprenditore attivo nel settore dei formaggi. Gestisce l’azienda di famiglia, con la quale nel 2014 ha vinto il Premio Roma per la migliore ricotta. Nel 2015 è invece arrivato il Premio per la migliore caciotta.

Il visconte è stato fortemente voluto dalla produzione dell’Isola dei Famosi perché molto famoso e stimato nel suo settore, ovvero quello caseario. Prima del reality show Guglielmotti aveva fatto qualche rara apparizione televisiva.