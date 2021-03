Barbara d’Urso, il visconte dell’Isola l’ha corteggiata: dove, come e quando

Il visconte Ferdinando Guglielmotti, che con la partecipazione in qualità di concorrente a L’Isola dei Famosi targata Ilary Blasi si sta facendo conoscere in tv, avrebbe più volte provato a corteggiare Barbara d’Urso in passato. A rivelare il retroscena è Dagospia che spiega che il nobile è un amico della conduttrice partenopea. I due si sarebbero conosciuti in quanto Guglielmotti avrebbe una dimora a Capalbio, vicino a quella della presentatrice in forza a Mediaset. E a più riprese e nel corso di diverse estati, pare che Ferdinando non abbia voluto accontentarsi di un semplice rapporto amichevole con Barbarella. Infatti, spiega sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino, avrebbe “fatto di tutto per conquistarla anche con armi culinarie (da vini a formaggi)”.

Da una conduttrice Mediaset e una conduttrice Rai, il passo è breve: Guglielmotti, nel reality show dei naufraghi, sta infatti cercando di farsi notare da Elisa Isoardi, ex timoniera de La Prova del Cuoco (Rai Uno). I ben informati assicurano che ci sia simpatia reciproca tra i due, sbocciata già nel backstage del programma, poco prima dell’effettiva partenza per l’Honduras.

Che possa nascere una coppia sull’Isola? Chissà… Quel che è certo è che i presupposti non mancano: sia il nobile sia l’ex di Matteo Salvini sono single, in cerca dell’anima gemella. La Isoardi, prima di intraprendere l’esperienza ‘isolana’, ha persino detto di aver iniziato in questo periodo a percepire il bisogno di diventare madre. Insomma, il nobile e la conduttrice hanno il cuore libero, sgombro, in attesa che qualcuno lo ‘rapisca’.

Sempre restando in tema ‘Isoardi’, la cuneese ha detto addio alla Rai dopo parecchi anni di servizio. La scelta di partecipare all’Isola potrebbe essere l’antipasto di una fruttuosa collaborazione futura con Mediaset. Lei stessa, in una recente intervista, non ha assolutamente escluso che un progetto con il Biscione possa rientrare nelle sue corde. Così il reality dei naufraghi non sarebbe altro che un trampolino di lancio, un ingresso per proiettarsi nell’universo orchestrato da Pier Silvio Berlusconi. D’altra parte in casa Rai tutte le porte, al momento, le sono state chiuse. Meglio dare un’occhiata alla concorrenza.