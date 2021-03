Isola dei Famosi, feeling tra il visconte ed Elisa Isoardi: il retroscena

L’’Isola dei Famosi di Ilary Blasi è decollata pochi giorni fa, più precisamente lunedì 15 marzo, e già le voci del gossip si allungano sul reality dei naufraghi. Chi ha seguito le prime mosse dei concorrenti in Honduras avrà notato una certa simpatia tra Elisa Isoardi e il visconte Ferdinando Guglielmotti. A quanto pare tra i due il feeling, che bisogna capire dove condurrà, è sbocciato ancor prima dello sbarco sull’isola. A rivelare il retroscena è Chi Magazine, che nella rubrica ‘Chicche di gossip’ ha lanciato una curiosa indiscrezione.

Il visconte Guglielmotti, proprietario di un caseificio nonché di uno splendido palazzo a Montalto di Castro (nei pressi di Viterbo), si sarebbe fatto notare dalla Isoardi, che al programma di Canale Cinque è giunta tutta sola soletta, da single. “Sono pronta a tornare ad amare e sento il desiderio di diventare mamma”, ha dichiarato prima di tuffarsi nell’esperienza dello show di Mediaset, aggiungendo di aver metabolizzato gli addii sentimentali di cui è stata protagonista in passato. I ben informati di retroscena televisivi e gossippari assicurano che la ‘simpatia’ reciproca si sia originata già nel backstage del programma del Biscione. Insomma, i due avrebbero cominciato ad ‘annusarsi’ prima ancora di iniziare la trasmissione vera e propria.

D’altra parte Guglielmotti non si nasconde. E, infatti, circa le sue ‘mire’ nei confronti dell’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha dichiarato: “Mi attira Elisa Isoardi”. La confidenza è giunta in un Rvm per L’Isola dei Famosi. Il pensiero è subito stato argomento di parodie e dibattito sui social: “Dopo il tramonto sento il bisogno di sedurre, fosse anche solo il gatto. Io amo la donna in maniera tantrica, voglio darle amore per un giorno intero, pratico lo yoga tantrico però con le donne non ho storie lunghe, duro poco”.

Finita qui? No, perché alla questione la Isoardi ha dato risposta, dicendo che il Visconte è senza dubbio una persona raffinata. E l’effetto ‘tantrico’? “Mi fa un po’ paura”, ha detto tra il serio e il faceto.

Ad accorgersi della particolari attenzioni che Ferdinando rivolge all’ex di Matteo Salvini è stata pure Angela Melillo. La showgirl romana classe 1967 ha detto con una punta di sarcasmo tutt’altro che velato che il visconte “più che un nobile è il maggiordomo di Elisa”. Motivo? Secondo la Melillo l’uomo sarebbe troppo concentrato sull’ex presentatrice Rai. “Ci sono pure io eh… Poteva offrire un po’ d’acqua anche a me o no?!”, ha tuonato Angela.