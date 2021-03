Isoardi a ruota libera: come si è lasciata con la Rai e il desiderio di un figlio

La conduttrice pronta per l’Isola dei Famosi e non solo: i progetti con Mediaset e la voglia di maternità

Elisa Isoardi si è raccontata a ruota libera prima di salpare per l’Honduras, Paese che la vedrà protagonista per via della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi (il programma inizierà il 15 marzo e sarà condotto da Ilary Blasi). L’ex di Salvini, sotto certi punti di vista, è una naufraga ‘particolare’ perché il suo sì al reality potrebbe non essere fine a se stesso ma nascondere altri progetti con Mediaset. Di fatto Elisa ha salutato la Rai, dopo parecchi anni ‘di servizio’, per approdare sulla prima rete del Biscione. E, come lei stessa ammette al magazine Oggi, che l’ha intervistata (la chiacchierata è stata pubblicata nell’ultimo numero in edicola), un futuro professionale in casa di Pier Silvio Berlusconi non è per nulla da escludere. Si mormora di un suo possibile coinvolgimento a Mattino 5 Weekend. La conduttrice ha inoltre rivelato di aver provato per la prima volta il desiderio di diventare madre.

“La mia sarà l’Isola della rinascita”, spiega la Isoardi che nutre delle preoccupazioni circa l’alimentazione che, come è noto, scarseggia nel reality: “L’unico problema potrebbe essere la fame: sono una buona forchetta, ma mi sto preparando psicologicamente anche a quello”.

L’Isola potrebbe essere una sorta di antipasto, di assaggio dell’ambiente Mediaset. C’è davvero in ballo un suo eventuale approdo a Mattino 5 Weekend? “Si sta dimostrando una bellissima scoperta… (Mediaset, ndr) Certo, anch’io spero che la nuova esperienza prosegua e che magari ci si riveda su un loro canale. Vedremo”. Insomma Elisa non si sbilancia ma parla da ‘svincolata’. D’altra parte in Rai per ora tutte le porte le sono state sbarrate e quindi non c’è nulla di male a guardare altrove.

A proposito della Rai, nessun rancore per come sono andate le cose. Anzi Elisa è riconoscente al servizio pubblico e sottolinea: “Non sono andata via male…”.

Elisa Isoardi pronta per un nuovo amore e per diventare madre

Spazio al capitolo Matteo Salvini, il segretario della Lega con il quale ha vissuto un’importante love story conclusasi circa tre anni fa. Tra i due oggi i rapporti sono buoni e “quando capita ci si scambia un messaggio ma niente di più”. La Isoardi aggiunge che a distanza di tre anni della fine della relazione il processo di metabolizzazione relativo all’addio sentimentale è giunto al termine. Per questo afferma con convinzione di stare bene e di sentirsi “pronta a un nuovo amore”.

Infine, una confessione molto intima. La piemontese racconta che di recente un suo caro amico è diventato padre. Un fatto che ha innescato in lei un nuovo stimolo: “Ho proprio avvertito per la prima volta il desiderio di maternità”.