Elisa Isoardi: addio Rai, “Vado all”Isola dei Famosi”. I motivi della scelta

Elisa Isoardi ufficializza la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2021. La notizia circolava da settimane, ma sembrava una delle tante indiscrezioni che avrebbero potuto essere smentite da un momento all’altro. E invece l’ex di Salvini salperà davvero per l’Honduras, come lei stessa ha spiegato in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera.

La partenza è imminente (il reality inizierà circa a metà marzo, ma i concorrenti fanno i bagagli diversi giorni prima per volare dall’altra parte del mondo). Elisa per prepararsi al meglio ha deciso di rientrare a casa, nel suo paese di origine, Monterosso Grana: 500 abitanti sulle montagne piemontesi. Un ritiro per ricaricare le pile prima di tuffarsi nel vivo del programma tv:

“Da piccola per me i giochi erano andare al fiume o saltare nel fieno. Stavo sempre all’aria aperta… tutte cose che spero mi torneranno utili ora. Sto passando la quarantena prima della partenza dai miei: mi sveglio con il sole e vado a letto quando tramonta, vivo al ritmo della natura”.

Come è noto e come sopra accennato, Elisa è l’ex di Matteo Salvini, un amore ‘ingombrante’, con cui ancora oggi, nonostante si sia concluso da tempo, deve ancora fare i conti, soprattutto a livello mediatico.

“Ho imparato anche da quella storia, nonostante tutta l’attenzione mediatica che c’era”, ha spiegato, aggiungendo di non essersi sentita trattata diversamente quando stava assieme all’attuale segretario della Lega. “Probabilmente lo avranno fatto e sono io che sono tonta”, ha aggiunto, sottolineando che per lei cambiò ben poco sul versante professionale visto che continuò a fare ciò che stava facendo da anni. “Non è che ho condotto improvvisamente Sanremo perché stavo con lui”, la chiosa che suona come una stoccata a chi ha insinuato dei favoritismi.

Si torna a parlare dell’Isola. La Isoardi è un nome di peso, una tra le più “vip” guardando al cast. Quale è l’obbiettivo? “Voglio far uscire la parte più bella di me, me lo merito anche io. Ma allo stesso tempo voglio portare un po’ di mio fratello”. Parla di Domenico, il congiunto che ha sette anni più di lei e che vive da eremita, in montagna, in una casa senza tv e senza gas. L’uomo si scalda con la legna. “Io sono più simile a mia mamma – ha proseguito Elisa -, lui a mio papà, con questo tratto aspro e duro del carattere di chi vive in montagna“.

Domenico ed Elisa, il personaggio tv e l’eremita. Due mondi paralleli che però ora trovano un punto di contatto: “Questa esperienza ci sta riavvicinando, poco a poco: mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare. Per lui il fatto che fossi famosa è sempre stato ininfluente ma in questi giorni che mi è venuto a trovare mi ha detto, parlando dell’Isola: non vedo mai niente ma questa roba qua la guarderò”.

Non è un mistero che spesso chi partecipa a un reality è perché sta cercando un rilancio professionale. Anche per lei è così? “No. La chiave è trasformare un’opportunità di lavoro in un’opportunità di vita”, la risposta della Isoardi che ha ricordato pure la sua avventura a Ballando con le Stelle dove è riuscita a far conoscere qualcosa in più della sua persona. L’idea è di proseguire su tale rotta, mostrando altri lati del suo carattere.

E la Rai? Capitolo chiuso oppure solo un arrivederci? “Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria. In Rai sono stati diciotto anni bellissimi, sono stata molto bene e per me è stato come fare l’Università. Ora ho bisogno di continuare a far battere il cuore per questo mestiere“. Quindi? “Come dico sempre ai miei autori, ragioniamo su un blocco per volta. Voglio farmi sorprendere e andrò dove sentirò che è giusto andare”. Insomma, nella vita mai dire mai. Resta il fatto che concretamente l’addio alla Rai si è consumato. Almeno temporaneamente.