Barbara d’Urso e Iva Zanicchi: parole su Malgioglio e parere sugli haters

Barbara d’Urso e Iva Zanicchi insieme a Pomeriggio 5: il rapporto con Cristiano Malgioglio e il parere sugli haters

Oggi è andata in onda l’ultima puntata di Pomeriggio 5 per questo 2019! E Barbara d’Urso ha ospitato in studio Iva Zanicchi, una delle voci più grandi della storia della musica italiana. La cantante, che ultimamente ha fatto compagnia al pubblico apparendo in altri programmi tv come All Together Now, l’anno scorso è stata una degli opinionisti del Grande Fratello condotto proprio dalla d’Urso. E accanto a lei, seduto in una delle due poltroncine bianche, c’era Cristiano Malgioglio. Con il paroliere, Iva forma una coppia a dir poco spumeggiante che ha regalato un’infinità di perle e risate ai telespettatori.

Iva Zanicchi: “Malgioglio? Se non esistesse dovrebbero inventarlo”

Durante la puntata di Pomeriggio 5, la Zanicchi ha rivelato in che rapporti è con Malgioglio. I due sembrano essere diventati grandi amici! “Cristiano? Se non esistesse bisognerebbe inventarlo! Con lui c’è un grande affetto – ha confidato la cantante di Zingara – Adesso ci abbinano sempre. Siamo Crik e Crock, andiamo sempre in giro insieme! Dove andiamo? Dappertutto! In televisione, in giro, facciamo di tutto e di più”. “L’ho incontrato alla stazione Termini e lì si è radunata un po’ di gente perché lui con quel ciuffo lì lo riconoscono tutti, e abbiamo cantato Dolcemaro”, ha raccontato ancora Iva.

Barbara d’Urso: il 2020 si prospetta bello intenso, tra il Gf e tante novità

Le due donne hanno poi parlato delle vacanze. Barbara, infatti, dopo aver messo in pausa tutti i suoi programmi si godrà un po’ di relax e finalmente passerà del tempo con i suoi figli. Così per ricaricare le batterie in vista del nuovo anno che si prospetta bello intenso. Tornerà il Grande Fratello e ci saranno anche alcune novità. Iva ha poi rivelato alla conduttrice che vorrebbe fare una pagella in suo onore, a La repubblica delle donne: “L’ho proposto a Chiambretti. A te voglio dare 10, in positivo. Lo dico col cuore. Perché guarda, ti possono anche attaccare ma chi se ne frega! Non ti attacca più nessuno, si sono arresi! Lo hai notato?”.

Barbara ad Iva: “Gli haters? Ma io non mi giro neanche”

Parlando degli ‘odiatori del web’, Barbara d’Urso ha detto la sua con il sorriso sulle labbra e pochi semplici parole: “Ma io non guardo, non mi giro neanche”. Iva le ha poi raccontato che alcuni giorni fa si è recata allo spettacolo di Conti, Panariello e Pieraccioni: “Parlavano di te, e ne parlavano bene! In teatro ti hanno fatto una standing ovation!”. La cantante ha poi concluso il suo discorso con l’ironia che tanto la contraddistingue: “Ti ho lisciato abbastanza?”.