Barbara D’Urso fa una grande sorpresa ad una sua fan, lei si emoziona

Barbara D’Urso ha fatto una grande sorpresa ad una sua fan. Ecco il meraviglioso gesto dell’amata conduttrice

Domenica fortunata per una fan di Barbara D’Urso che ha ricevuto una bellissima sorpresa proprio dalla sua conduttrice preferita. Stamattina, infatti, la signora Tota ha incontrato un fotografo molto seguito sui social al quale ha confessato di seguire sempre la D’Urso in tutti i suoi programmi. Così, il fotografo ha pensato bene di registrare una Instagram story, diretta a Barbara D’Urso, proprio dove riprendeva la signora calabrese che dichiarava di ammirare molto la nostra Dottoressa Giò. La conduttrice dopo aver visto i filmati non ci ha pensato su due volte ed ha deciso di fare una bellissima sorpresa alla sua fan. La signora Tota si è emozionata tantissimo ed ha risposto poi a Barbara mandandole un invito molto speciale.

“Sono molto emozionata”, la sorpresa di Barbara D’Urso alla sua fan

Dopo aver scoperto che in Calabria c’è una sua affezionatissima fan, Barbara D’Urso ha deciso di farle una sorpresa. E tramite il fotografo le ha mandato un dolcissimo videomessaggio. La signora Tota, si è detta davvero emozionata ed ha invitato Barbara D’Urso a farle visita nella sua terra: “Si che sono emozionata, la guardo sempre in televisione! Vienici a trovare che qui si sta bene! Ciao Barbara ti mando un bacio!”. Che dire, la conduttrice dei programmi di punta di Canale Cinque ha fatto davvero un grande gesto. Del resto, diversamente non poteva accadere, visto che Barbara non ha mai nascosto di essere tanto affezionata ai suoi fan e specialmente alle signore che ogni giorno la seguono da casa. Spesso e volentieri, infatti, durante i suoi programmi si rivolge proprio a loro, le sue amiche che mentre svolgono le faccende si tengono compagnia con i suoi programmi.

Barbara D’Urso e la sua lunga e meritata vacanza tra amici e mare

Dopo una stagione televisiva bella impegnativa, finalmente Barbara D’Urso è andata in vacanza in compagnia di alcuni suoi amici, tra cui Filippo Nardi. La conduttrice tramite il suo profilo Instagram mostra il suo periodo di relax ai suoi follower, durante il quale sembra aver trovato la soluzione per combattere il caldo. Ma, Barbara non si dimentica dei suoi affetti più cari. Qualche giorno fa infatti sempre tramite il suo profilo Instagram ha fatto una dolcissima dedica ai suoi figli Emanuele e Giammarco.