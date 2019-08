Barbara d’Urso tenera mamma in vacanza: la dedica ai figli

Barbara d’Urso e la bellissima dedica ai figli. Ecco le sue parole

In questi giorni la nostra Barbara d’Urso si sta godendo una bella vacanze insieme ai suoi amici più cari. Dopo tantissimo lavoro e una stagione televisiva molto intensa, per la conduttrice un po’ di relax ci voleva proprio! Ma, pur essendo in vacanza e lontana da casa, Barbara non dimentica le due persone a lei più care: i suoi amatissimi figli. E a Giammauro ed Emanuele poco fa ha dedicato una bellissima frase con una foto che dimostra quanto sia grande il loro legame. Le parole della d’Urso hanno emozionato davvero tantissime persone anche perché, tra le sue seguaci, ci sono anche moltissime madri.

Barbara d’Urso la foto e la dedica ai figli

Chi segue assiduamente Barbara d’Urso sa benissimo quanto sia grande l’amore che la unisce ai suoi due figli. A dimostrazione di ciò basta pensare alla frase con cui conclude ogni giorno i suoi programmi: “Il mio cuore è dei miei figli e vostro“. E oggi la d’Urso ha commosso tutti con questa bella dedica diretta ai suoi Emanuele e Giammarco. Ecco le sue parole: “Tre mani che si stringono. Le mie e le loro. Per sempre. La vita“. Insomma un pensiero, il suo, che tocca le corde dell’anima.

Barbara d’Urso, una estate ricca d’amore

Se oggi, Barbara d’Urso, ha dedicato parole ricche d’affetto per i suoi figli alcuni giorni fa ha dichiarato, dinnanzi ai suoi seguaci, il grande amore che prova per il mare. La conduttrice di Canale Cinque ha postato un bellissimo video su Instagram dove appare felice e rilassata sulla spiaggia con alle spalle un bellissimo mare dall’acqua cristallina: “Ah la vita, il mare, il sole, i tramonti…questa è la felicità” ha commentato canticchiando.

Barbara accusata di ritoccare le sue fotografie

Pur essendo in vacanza, però, per Barbara non sono mancati dei momenti burrascosi. Dopo aver postato delle magnifiche fotografie dove appare in perfetta forma, la conduttrice è stata accusata di utilizzare Photoshop. Barbara però ha risposto alle accuse con una frase ben mirata: “In bocca al lupo a quei piccoli siti un po’ sf….ti che, avendo bisogno di click, fanno titoloni (mi dicono) sul nulla. Voglio bene anche a voi… e non perdete le speranze… un giorno forse diventerete autorevoli come i siti seri. Col cuore”.