Barbara d’Urso fuori da Mediaset, parla Vladimir: “L’ho sentita e…”

Vladimir Luxuria ha sentito Barbara d’Urso dopo l’uscita da Pomeriggio 5. La stessa opinionista de L’Isola dei Famosi lo racconta parlando in una nuova intervista per FanPage. La notizia dell’addio di ‘Barbarella’ al pomeriggio di Canale 5 sta facendo parlare. Sono diversi i telespettatori che stanno condividendo il loro dispiacere per questa uscita di scena, di cui si parlava già da tempo.

L’addio della d’Urso a Pomeriggio 5 è stato ufficializzato proprio da Mediaset, tramite un comunicato stampa. Da parte di Barbara, per il momento, regna il silenzio. A parlare per lei ci ha pensato nelle scorse ore sua sorella, condividendo il suo disappunto sui social network e facendo intendere che non c’è stato un addio poi così piacevole tra Cologno Monzese e d’Urso.

Dopo ben 14 anni al timone del programma, Barbara non prenderà più il “caffeuccio” con i suoi fidati telespettatori e Vladimir Luxuria si dice dispiaciuta per questo. L’opinionista fa sapere di aver sentito la d’Urso nelle scorse ore e ammette di esserle riconoscente per ciò che ha fatto per lei in questi anni.

“Con Barbara d’Urso ci siamo scritte. L’ho ringraziata fortemente perché ho lavorato molto con lei. Mi ha sempre dato molto spazio in tutte le sue trasmissioni: da Domenica Live a Live – Non è la D’Urso. A Live, in particolare, ha continuato ad andare in onda durante i mesi della pandemia essendo sotto testata giornalistica. In quel periodo ho lavorato grazie a lei che mi chiamava tutte le settimane. Mi sento davvero di ringraziarla, di ringraziare lei e i suoi autori, da Barbara Calabresi a Ivan Roncalli”

Barbara e gli autori hanno sempre permesso a Vladimir di dire la sua liberamente sui vari argomenti e questo non può dimenticarlo. Era convinta che la d’Urso tornasse al timone di Pomeriggio 5 nella prossima stagione televisiva, in quanto nell’ultima puntata dell’edizione da poco conclusa aveva dato appuntamento a settembre. Cos’è accaduto dopo? Vladimir non lo sa:

“Non so cos’è accaduto e non entro nel merito ma sono sicura che una come lei, che sono andata ad applaudire anche a teatro, avrà tantissime altre opportunità. Se l’ho sentita affranta? Preferisco non entrare nel merito, ma sono certa che abbia già altri progetti”

Dai cambiamenti nei reality all’addio a Barbara d’Urso: rivoluzione Mediaset

La rivoluzione in casa Mediaset sembra essere effettivamente iniziata dai reality show, con delle regole per il Grande Fratello Vip 7. Successivamente anche a L’Isola dei Famosi sono arrivati dei cambiamenti. E Vladimir conferma di aver avvertito “un’attenzione a non cadere nell’esagerazione, nell’eccesso morboso, in un linguaggio offensivo”.

Crede che Mediaset stia cercando di virare verso contenuti televisivi più autorevoli, puntando a “una maggiore moderazione”. Ammette di essere, però, rimasta sorpresa per la rivoluzione che sta avvenendo a Pomeriggio 5, su cui ogni anno arrivavano gossip a cui non dava più peso.

Dietro le quinte del programma Vladimir Luxuria aveva già notato dei cambiamenti, tra cui “il cambio dello studio e il ridimensionamento nell’orario del programma”.

Barbara d’Urso dopo Pomeriggio 5: cosa farà?

Vladimir Luxuria rivela che attualmente la d’Urso sta prendendo lezioni di danza, tanto che le ha presentato il suo insegnante durante il suo compleanno. Ma è già nota la passione di Barbara per il ballo, con le lezioni prese a inizio mattinata. Ora Vladimir l’ha vista “molto presa anche da danze più caraibiche”. Questo potrebbe essere un indizio su ciò che farà la d’Urso dopo l’addio a Mediaset?

Vladimir Luxuria non esclude di vedere Barbara a Ballando con le Stelle, facendo notare che ci sono dei rumor al riguardo. Ma va considerato che il contratto con Mediaset scade ufficialmente a dicembre e il talent show di Milly Carlucci inizia prima: “Sì, anche questo è vero. Non saprei, non mi ha detto nulla a proposito di progetti futuri”.

Vladimir ricorda che Barbara d’Urso è sempre stata vicina alle cause LGBTQ+, incalzando nomi come Matteo Salvani e Giorgia Meloni. Può piacere oppure no, ma Luxuria non dimentica il rispetto che la conduttrice ha sempre mostrato nei confronti di chi lavora al suo fianco. Detto ciò, dice la sua sul silenzio di colleghi, collaboratori e addetti ai lavori su quanto sta accadendo:

“Credo che i più afflitti saranno proprio quelli che hanno scritto editoriali contro di lei. Barbara era la conduttrice di un programma nazionalpopolare. L’ho sempre vista attentissima, dava indicazioni perfino sulle inquadrature. E voglio dire un’altra cosa: ha sempre trattato bene tutti quelli che hanno lavorato con lei. Truccatori, parrucchieri, autori. Non l’ho mai vista avere un atteggiamento irrispettoso verso i lavoratori. Credo sia un aspetto importante, che dà valore all’umanità di una persona”

Ma c’è chi dice che Barbara d’Urso non abbia un bel rapporto con i suoi colleghi Mediaset e Vladimir, ridendo, afferma: “Questo non lo so”.