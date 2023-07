Barbara d’Urso, l’ira della sorella: altro che addio soft con Mediaset

“Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata”. Questo uno dei passaggi chiave della nota Mediaset tramite la quale è stato reso noto che la conduttrice campana non presenterà più la trasmissione che per anni l’ha vista protagonista. Tutto concordato e quindi tutti felici e contenti? Pare proprio di no. A far capire in modo palese quale sia l’umore di ‘Barbarella’ in questo momento ci ha pensato sua sorella Daniela. Sui social la donna è intervenuta lasciando intendere a chiare lettere che la scelta di Cologno Monzese è stata unilaterale e che sua sorella non ci è rimasta affatto bene per la piega presa dalla vicenda.

Daniela, con una serie di gesti social inequivocabili e un paio di paroline che sono destinate a fare parecchio rumore, ha voluto far trapelare tutto il suo disappunto per come è finita la faccenda. Ma si proceda con ordine: Daniela, dopo la notizia del defenestramento di Barbara da Pomeriggio Cinque, ha pubblicato su Instagram una Story e un post a tratti rabbiosi in cui ha invitato gli utenti a dimostrare solidarietà per la congiunta:

“SOLIDARIETA’. PUNTO. E FACCIAMO RUMORE, CA**O!!!#iostoconbarbaradurso”.

Questo il messaggio tanto stringato quanto chiaro di Daniela. Immediatamente si capisce che Barbara ha sofferto non poco per come sono andate le cose. Altro che decisione concordata con i piani alti di Cologno Monzese. Il fatto che sua sorella addirittura inciti a una sorta di ‘sommossa’ virtuale la dice lunga sul clima che si respira in casa d’Urso. E non è finita qui perché, sotto al post, si sono fatti vivi parecchi fan della conduttrice campana. E sua sorella a qualcuno ha risposto, rivelando retroscena alquanto curiosi.

Daniela d’Urso: “Non si sa perché hanno tolto il programma a Barbara”

Un fan ha scritto che non ha creduto alla notizia inizialmente e che non guarderà più Pomeriggio 5. Alla fine ha domandato: “Ma si conosce la motivazione (del defenestramento di Barbara, ndr.)?”. Secca la replica di Daniela d’Urso: “Non ancora”. Insomma, la sorella minore di Barbara sostiene che Mediaset non abbia nemmeno rivelato alla conduttrice il perché della sostituzione (pare che il talk sarà affidato a Myrta Merlino). Parole pesanti, che, se aderenti alla realtà, mostrerebbero uno strappo netto tra la dirigenza del Biscione e la d’Urso. E non è finita qui.

Un altro utente ha ricordato che “in pienissima pandemia lei ha continuato a mandare avanti la baracca da sola in studio con 3/4 macchinisti e ci rendeva partecipi di tutto quello che succedeva. Lei è insostituibile e unica, io sono icaz***ta nera, non è giusto”. Daniela d’Urso, sotto a tale commeto, ha piazzato un emoij con le mani in preghiera. Ha poi messo un cuore rosso a chi ha sostenuto che Barbara sia stata “spolpata per anni. Questa è Mediaset”.

Sono piovuti molti altri commenti simili, diversi dei quali hanno trovato il plauso di Daniela, anche quelli che hanno caldeggiato di cambiare nome al programma senza la conduzione della d’Urso. In cotanto clamore, una cosa sembra ormai certa: l’epilogo tra Mediaset e ‘Barbarella’ non si è assolutamente consumato a tarallucci e vino.