Barbara d’Urso zittisce Giucas Casella: “Non parlare di mio figlio”

Giucas Casella a Domenica Live parla del figlio di Barbara d’Urso: la conduttrice si arrabbia

Giucas Casella ha fatto arrabbiare Barbara d’Urso durante l’ultima puntata di Domenica Live. L’illusionista era stato invitato dalla conduttrice per parlare della madre di suo figlio, tornata prepotentemente nella sua vita dopo anni e anni d’assenza. Giucas, piuttosto alterato da questa situazione, ha menzionato il figlio James che è medico e ha tirato in ballo pure il figlio della d’Urso. “Mio figlio, che lavora al Sant’Andrea come tuo figlio…”, ha detto a un certo punto Giucas. La dichiarazione è rimasta in sospeso perché Barbarella, piuttosto alterata in volto, ha subito fermato il suo ospite. “Ti prego non parlare di mio figlio, altrimenti stasera ho dei problemi. Non voglio parlare dei miei figli”, ha sentenziato la napoletana. Giucas Casella ha subito taciuto: ma perché questo comportamento da parte della Dottoressa Giò?

Perché Barbara d’Urso non vuole parlare dei suoi figli Gian Mauro ed Emanuele

Come raccontato in più di un’intervista, Barbara d’Urso non può parlare dei suoi figli. Sono stati li stessi Gian Mauro e Emanuele, avuti dall’ex compagno Mauro Berardi, a fare questa richiesta alla presentatrice. “I miei figli sono riservati, non vogliono che influenzi la loro vita e che si sappia che sono i miei figli. Io li guardo crescere e taccio. Con fatica. Gian Mauro è medico, fa trapianti di fegato“, ha confidato qualche tempo fa la d’Urso. “L’altra sera gli ho chiesto: “Ti prego, una volta fammi venire in corsia nel tuo ospedale, ti vorrei vedere col camice, sarebbe un regalo per me. “Mamma, sai che non è possibile”, mi ha risposto. Non solo. La sera, a Roma, c’è stata una tromba d’aria. Mi ha chiamato per comunicarmi che doveva andare a Cosenza con l’aeroambulanza e recuperare un fegato da trapiantare. Ho passato la notte insonne”, ha aggiunto Barbara.

Barbara d’Urso è legata ai figli e ha ritrovato un rapporto con Mauro Berardi

L’altro figlio della donna, Emanuele, è invece un regista. “È talentuosissimo”, ha assicurato l’attrice. Che ha sottolineato: “I miei figli sono il mio unico vero motivo di vita. Poi c’è tutto il resto, a debita distanza”. Intanto negli ultimi anni Barbara ha recuperato un rapporto con l’ex Berardi, famoso produttore cinematografico. “Mauro è stato l’uomo più importante della mia vita. Dopo anni di incomprensioni, siamo tornati in ottimi rapporti. Quest’estate Mauro ha passato con me e con i nostri figli la mia unica settimana di vacanza”, ha detto la 61enne.