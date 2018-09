Barbara d’Urso parla dell’ex Berardi: “Abbiamo passato le vacanze insieme”

Barbara d’Urso intervista DiPiù: le parole sul padre dei suoi figli Mauro Berardi e su Alberto Mezzetti del Grande Fratello

Altro che Alberto Mezzetti del Grande Fratello, Barbara d’Urso ha preferito passare le sue recenti e brevi vacanze estive con l’ex compagno Mauro Berardi. A rivelarlo la diretta interessata, in un’intervista concessa al settimanale Di Più. La padrona di casa di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha ammesso che i rapporti con il produttore cinematografico sono tornati ottimi. Del resto l’attrice e l’uomo saranno legati per sempre dai due figli Emanuele e Giammauro, che ormai sono adulti e lavorano rispettivamente come medico e regista. “Mauro è stato l’uomo più importante della mia vita. Dopo anni di incomprensioni, siamo tornati in ottimi rapporti. Quest’estate Mauro ha passato con me e con i nostri figli la mia unica settimana di vacanza”, ha spiegato Barbarella alla rivista diretta da Sandro Mayer. E Tarzan?

Alberto Mezzetti continua a corteggiare Barbara d’Urso

“Alberto è troppo simpatico. Continua a corteggiarmi e non molla, non molla, non molla. È davvero determinato. È bravo a non demordere”, ha confidato Barbara d’Urso a proposito del corteggiamento del vincitore del Grande Fratello 15. Per il momento l’imprenditore di Viterbo deve accontentarsi dello spazio che la d’Urso gli ha concesso a Pomeriggio 5. Da quest’anno Alberto ha infatti una rubrica di cucina insieme alla nonna Pasqualina. Intanto Barbara ha smentito pure il presunto flirt con Christopher Lambert, con il quale ha condiviso il set de La Dottoressa Giò. “Siamo solo grandi amici”, ha assicurato la conduttrice.

Barbara d’Urso: nessun rapporto con l’ex marito Michele

È invece definitivamente archiviato il matrimonio tra Barbara d’Urso e il ballerino Michele Carfora, durato dal 2002 al 2006. “Non lo vedo, non lo sento e non ho più rapporti con lui”, ha dichiarato il volto Mediaset.