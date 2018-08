Barbara d’Urso preoccupata: il figlio Gian Mauro si trasferisce in Giappone

Perché il figlio di Barbara d’Urso è andato a vivere in Giappone

Come ogni mamma, Barbara d’Urso tiene molto ai suoi figli, Emanuele e Gian Mauro, avuti dall’ex compagno Mauro Berardi. In questo periodo, divisa dal set de La Dottoressa Giò e il ritorno di Pomeriggio 5, la conduttrice Mediaset è preoccupata per il primogenito Gian Mauro, nato nel 1986 (il secondogenito è invece arrivo nel 1988). Il ragazzo è un medico e sta per lasciare l’Italia per trasferirsi in Giappone. Qui resterà un anno per specializzasi nei trapianti di fegato che già realizza con talento e bravura nel nostro paese. La lontananza peserà parecchio a Carmelita che ha confessato di soffrire tanto per questa novità. “I miei figli sono riservati, non vogliono che influenzi la loro vita e che si sappia che sono i miei figli. Io li guardo crescere e taccio. Con fatica. Gian Mauro è medico, fa trapianti di fegato. A ottobre si trasferirà per un anno e io sto già soffrendo”, ha raccontato la d’Urso a Panorama.

I figli di Barbara d’Urso sono molto riservati

“L’altra sera gli ho chiesto: “Ti prego, una volta fammi venire in corsia nel tuo ospedale, ti vorrei vedere col camice, sarebbe un regalo per me. “Mamma, sai che non è possibile”, mi ha risposto. Non solo. La sera, a Roma, c’è stata una tromba d’aria. Mi ha chiamato per comunicarmi che doveva andare a Cosenza con l’aeroambulanza e recuperare un fegato da trapiantare. Ho passato la notte insonne”, ha aggiunto Barbara d’Urso. L’altro figlio della presentatrice, Emanuele, è invece un regista. “È talentuosissimo”, ha assicurato l’attrice napoletana. Che ha sottolineato: “I miei figli sono il mio unico vero motivo di vita. Poi c’è tutto il resto, a debita distanza”.

Barbara d’Urso ha avuto due figli dall’ex compagno Mauro Berardi

Barbara d’Urso ha avuto i figli Gian Mauro e Emanuele dall’ex compagno Mauro Berardi. Carmelita e il produttore cinematografico sono stati insieme negli anni Ottanta, per poi lasciarsi nei primi anni Novanta. All’inizio la separazione tra i due è stata burrascosa ma poi hanno saputo ricucire un rapporto per il bene dei figli in comune. “L’uomo più importante della mia vita è stato Mauro. È l’uomo che ho amato di più e infatti ci ho fatto due figli. Ho sofferto tanto per questa separazione”, ha confidato tempo fa la 61enne a Pomeriggio 5.