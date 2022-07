Le due donne over 60 sfoderano dei costumi da urlo: c’è chi apprezza, chi no e chi sostiene che entrambe ‘ritocchino’ troppo

Barbara d’Urso, Alba Parietti e il patto con il diavolo. 65 primavere la prima, 61 la seconda e tanta voglia di mostrarsi. Così capita che in queste assolatissime giornate di metà luglio entrambe hanno deciso di sfoderare su Instagram delle foto da urlo in costume, mettendo in bella visti i loro fisici invidiabili. La conduttrice campana si è immortalata in piscina, con un bikini sfizioso. In uno degli scatti ha scelto di riprendersi da dietro, con tanto di fondoschiena a favor di fotocamera. Anche Alba ha pubblicato una raccolta di immagini in cui ha sfoggiato un costume intero scuro dalle ampie aperture. Sia per la Parietti sia per la timoniera di Pomeriggio Cinque sono fioccate miriadi di commenti, diversi dei quali maligni e ‘pruriginosi’.

Alba Parietti e Barbara d’Urso alle prese con gli haters: la campana preferisce il silenzio, la piemontese no

Entrambe le raccolte foto hanno diviso i fan. C’è chi ha fatto le congratulazioni alle due over 60 e chi invece le ha criticate. Alla d’Urso, come spesso capita, è stato detto da diversi utenti che simili scatti sono gratuitamente provocatori ed evitabili. Inoltri in molti l’hanno accusata di ritoccare troppo le istantanee e di non mostrarsi realmente per quello che è. Come di consueto la napoletana ha evitato di replicare, preferendo lasciar correre.

Tutto il contrario di quello che ha fatto la Parietti, la quale, all’ennesimo biasimo letto, ha replicato duramente. In particolare la showgirl piemontese ha dato una risposta di fuoco a una donna che le ha detto sarcasticamente che avrebbe potuto photoshoppare anche la pancia dove sono visibili delle lievi grinze. “Mi spiace, tutto è come è, non ho Photoshoppato, niente. Quindi ne evinco: se sono fi…a è ritoccato se… altro. Curati e leccati così le tue profonde ferite”, ha tuonato Alba. Dall’altro lato è bene evidenziare che molti suoi ‘seguaci’ si sono congratulati con lei per la forma fisica sfoggiata a 61 anni, compiuti pochissimi giorni fa, esattamente il 2 luglio.

Per quel che riguarda la situazione sentimentale, la Parietti ha da poco avviato una relazione con il manager Fabio Adami. La d’Urso, dopo il naufragio della relazione con Francesco Zangrillo, si dichiara single.