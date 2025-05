Barbara d’Urso: “Dopo Mediaset non potevo restare in Italia. Spariti tutti”

Barbara d’Urso si svela in una intervista, dopo ben due anni di silenzio sul suo addio a Mediaset. In modo brusco, il noto volto di Canale 5 si è ritrovata fuori da qualsiasi progetto televisivo. Pertanto, da grande protagonista della rete, si è ritrovata con un pugno di mosche in mano. Non solo un addio inaspettato e improvviso, ma Barbarella ha dovuto affrontare anche la reazione di tantissime persone, che le hanno voltato le spalle in un attimo.

La conduttrice ne parla in una nuova intervista che uscirà il 30 maggio 2025, rilasciata a Teresa Ciabatti per 7, il magazine del Corriere della Sera. In questa occasione, Barbara ripercorre quanto accaduto nell’estate nel 2023, precisamente a luglio. Con un comunicato ufficiale, Mediaset annunciava che la d’Urso era ormai fuori dai progetti delle sue reti e, in particolare, da Pomeriggio Cinque.

Così la nota presentatrice italiana si è ritrovata improvvisamente fuori dal programma che ha condotto con passione per anni, l’unico che in quel momento stava gestendo. Dopo anni trascorsi sulle reti Mediaset, anche in altri programmi e reality show, la d’Urso è scomparsa dalla TV italiana. Probabilmente prima dell’accaduto chiunque avrebbe faticato a credere che ciò sarebbe davvero successo. Eppure così è stato.

E mentre ora si parla con voci sempre più insistenti del suo ritorno in TV, precisamente sulle reti Rai, Barbara fa presente che quando si è stoppata la sua carriera molte persone sono sparite nel nulla:

“Fino al giorno prima ricevevo una media di duecento messaggi, li ho contati. Il giorno dopo dieci, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti”

Una cruda e dura realtà per la d’Urso, che un tempo, come lei stessa ricorda, era un punto di riferimento per tante persone. Come si usa dire, è nel momento delle difficoltà che si vede chi ci tiene davvero. Ed è proprio il caso di dirlo. Probabilmente quei duecento messaggi provenivano da persona, in realtà, poco interessate a lei. Un momento brutto e delicato per Barbara, che ha deciso per il troppo dolore di lasciare l’Italia:

“Dopo l’addio a Mediaset non potevo restare in Italia, troppo dolore. Sono andata a Londra a studiare l’inglese. Altri sarebbero andati in qualche meta paradisiaca, Bali, Honolulu. Mi sono presa in affitto un appartamento e mi sono iscritta a un college, facevo lezione dalle otto di mattina alle cinque di pomeriggio”

In questi due anni, Barbara d’Urso non se n’è rimasta con le mani in mano e ha continuato ad avere una vita frenetica, sebbene non sotto le luci delle telecamere. In particolare, la storica conduttrice ha lavorato a teatro, tornando a godersi la sua passione per la recitazione e anche quella per la danza classica. Inoltre, ha anche aperto una società di eventi. In questo modo, Barbara ha imparato come “attraversare il dolore e a riempire il vuoto”.

Non parla solo della sua carriera, la d’Urso ha fatto delle dichiarazioni legate alla sua famiglia e, in particolare, al dolore vissuto per la morte della madre, persa quando aveva solo undici anni.

“Appena nasce mio fratello, mamma rientra dalla clinica, si mette a letto e non si alza più: ha il morbo di Hodgkin. Per quattro anni, la prima cosa che chiedo mettendo piede a casa, nemmeno il tempo di poggiare la cartella è: ‘come sta mamma?’. Ero sicura che sarebbe guarita. Non era concepibile un mondo senza mamma. Di lei ricordo il sorriso nonostante la malattia, quel sorriso oggi è il mio”

Così, la d’Urso rompe il silenzio dopo due anni, tra dichiarazioni profonde e ricordi che resteranno indelebili nella sua mente.