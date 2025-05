Barbara d’Urso, gli auguri speciali all’ex e il ritorno in tv: ecco dove

Barbara d’Urso compie 68 anni. Coincidenza vuole che nello stesso giorno spegne le candeline anche l’uomo più importante della sua vita – come da lei detto in alcune occasioni -, vale a dire il suo ex compagno Mauro Berardi. Il 7 maggio 2025, il produttore taglia infatti il traguardo degli 82 anni. La conduttrice campana, per l’occasione, gli ha dedicato pubblicamente un dolcissimo messaggio a corredo di una fotografia romantica. Nello scatto si vedono la d’Urso e Berardi al mare, sorridenti e abbracciati.

Il messaggio di Barbara d’Urso a Mauro Berardi

“Auguri al padre dei miei due figli che oggi compie gli anni (ed anche io)”. Così d’Urso su Instagram nell’omaggiare Berardi con il quale è rimasta legata sentimentalmente circa 11 anni, dal 1982 al 1993. L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 non è la prima volta che riserva all’ex parole di stima e profondo amore. In passato aveva dichiarato di aver amato follemente il produttore, venendo ricambiata, ma che la relazione scoppiò per divergenze caratteriali. Seguirono anni difficili in cui ci fu una ‘guerra’ con Berardi. Poi la pace e la stima. Oggi d’Urso e l’ex hanno un bel rapporto di stima e affetto.

Il ritorno in tv, porte aperte in Rai

Capitolo ritorno in tv: pare che ‘Barbarella’ stia davvero preparando il rientro sul piccolo schermo. Da due anni è ferma ai box, ossia da quando Mediaset l’ha lasciata a casa in modo del tutto sorprendente. Una rottura professionale traumatica. Secondo gli ultimi rumors riportati dal quotidiano La Repubblica, il ‘purgatorio’ per la d’Urso starebbe terminando. Nella prossima stagione dovrebbe ottenere la conduzione di un programma Rai. Però, non Domenica In, come qualcuno ha sussurrato di recente. Motivo? Quasi certamente Mara Venier rimarrà al suo posto, nonostante da anni dica che lascerà la trasmissione.

Nei giorni scorsi si è sussurrato anche di un suo possibile impiego in prima serata, ma anche tale scenario pare che non si concretizzerà. I vertici di Viale Mazzini starebbero preparando un ingresso più soft. Altrimenti detto, la d’Urso potrebbe ricevere le redini di un programma pomeridiano infrasettimanale. ‘Mamma Rai’ sarebbe convinta che la conduttrice campana sarebbe in grado di far alzare l’asticella dello share.