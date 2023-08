Pomeriggio 5, altro schiaffo per d’Urso: il gesto spiazza il pubblico

La mossa social che riguarda Pomeriggio 5 e Barbara d’Urso non è passata inosservata in queste ore. Gli utenti più attenti su Instagram hanno notato che dal profilo ufficiale del noto programma di Canale 5 sono spariti dei contenuti legati alla conduttrice. Eppure proprio lei è stata il volto protagonista per ben 15 anni e ha portato avanti la trasmissione anche nei momenti più difficili. Oggi, però, sembra proprio che per Mediaset Barbarella rappresenti solo un lontano ricordo, forse da dimenticare.

Questo è ciò che emerge dall’ultimo gesto compiuto sull’account Instagram di Pomeriggio 5. Il 4 settembre 2023 il programma tornerà in onda con Myrta Merlino, la quale ha già spiegato il motivo per cui il titolo resta uguale anche dopo l’uscita di scena della d’Urso. Pare che sia iniziata ufficialmente una nuova era, ma i fan fanno notare che non si dovrebbe sputare nel piatto in cui si è mangiato. Per questo, nelle ultime ore, i fan di Barbara stanno attaccando nuovamente la Mediaset.

Dal profilo Instagram del programma sono spariti diversi contenuti legati alla d’Urso, tra cui il video di buona estate. Non solo, è possibile notare che non è più presente sull’account ufficiale la cartella in evidenza delle Stories con il titolo “Barbara”. Il gesto è apparso a molti telespettatori come una chiara mossa per ripulire il programma dalla presenza della storica conduttrice in modo definitivo.

Ma di una cosa è sicuro il pubblico: non sarà mai possibile cancellare davvero Barbarella e il suo caffeuccio. Infatti, i telespettatori sono rimasti sorpresi da questa mossa social. D’altronde la d’Urso è stata il volto protagonista della trasmissione per tantissimi anni, precisamente dal 2008 al 2023. Pertanto, i fan della conduttrice ritengono che sarebbe stato più carino lasciare almeno dei ricordi.

Probabilmente la produzione ha intenzione di rinnovare completamente il programma del pomeriggio di Canale 5. Si parla già di una svolta definitiva per la trasmissione con l’arrivo di Myrta Merlino, la quale ha spiegato cosa cambierà con la sua presenza. Chiaramente la nuova conduttrice dovrà anche cercare di conquistare il pubblico, soprattutto quello che seguiva Pomeriggio 5 per Barbara d’Urso.

Per segnare questa svolta definitiva del programma, chi gestisce i canali social ha preferito eliminare alcuni dei contenuti che vedevano protagonista Barbarella. Cosa penserà di questo gesto la conduttrice? Da parte sua sembra, per il momento, non essere arrivata alcuna reazione pubblica su questa mossa social.