Barbara d’Urso disperata: è stata la testimone di nozze di Stefano D’Orazio

Ultimo saluto social a Stefano D’Orazio da parte di Barbara d’Urso. La presentatrice di Canale 5 non ha esitato a definirsi “disperata” per questa morte improvvisa, avvenuta come un fulmine a ciel sereno in un 2020 tutt’altro che tranquillo. Il batterista dei Pooh è scomparso a 72 anni. Combatteva da tempo contro una malattia pregressa e il Covid-19 ha dato il colpo di grazia. Barbarella era grande amica di Stefano: i due condividevano un rapporto speciale e nel 2017 D’Orazio aveva addirittura scelto l’attrice come testimone di nozze.

Toccante la dedica con la quale Barbara d’Urso ha voluto omaggiare Stefano D’Orazio su Instagram e Facebook:

“Hai visto crescere i miei figli. Natali e Natali passati insieme. E non solo… sei stato il primo a correre a Napoli un attimo dopo che il mio papà mi aveva lasciato. Mi hai voluto come tua testimone quando hai sposato Titti, che ti ama tanto…E ora come faremo? Come? Disperata. Punto”

Molto probabilmente Barbara d’Urso ricorderà il compianto amico Stefano D’Orazio nelle puntate di Domenica Live e Live-Non è la d’Urso in onda domenica 8 novembre 2020. Nonostante il grave lutto la dottoressa Giò non si fermerà per rispetto del pubblico. Come accaduto una settimana fa a Verissimo, dove Silvia Toffanin ha registrato il giorno dopo la morte dell’adorata madre Gemma.

Le nozze di Stefano D’Orazio

Tre anni fa, dopo una vita da scapolo, Stefano D’Orazio era convolato a nozze. L’artista aveva sposato la sua Tiziana Giardoni, 22 anni più giovane, alla quale era legato dal 2006. Un amore, quello con la A maiuscola, che Stefano aveva deciso di coronare con i fiori d’arancio. Non solo per una questione sentimentale ma pure burocratica: in una vecchia intervista D’Orazio aveva rivelato di voler dare delle sicurezze economiche alla sua Titti in caso di decesso.

Il matrimonio di Stefano D’Orazio era stato ripreso dalle telecamere di Pomeriggio 5 visto che la padrona di casa Barbara d’Urso aveva ricoperto il ruolo di testimone di nozze. Una grande gioia per la conduttrice napoletana, onorata di un impegno così importante e prestigioso.

Stefano D’Orazio non lascia eredi. Prima di sposare Tiziana Giardoni, l’artista ha avuto due amori lunghi e importanti: quello con la cantante Lena Biolcati e quello con l’annunciatrice Mediaset Emanuela Folliero. Quella con Lena è stata una storia profonda, tanto che Stefano si considerava il padre di Silvia, la figlia che la Biolcati aveva avuto da una precedente relazione.