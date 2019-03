Barbara d’Urso su Corona: “In diretta mi ha offesa, in diretta si scuserà”

Barbara d’Urso su Corona a Live – Non è la d’Urso: “Si scuserà in diretta”

La notizia era nell’aria già da tempo ma solo nella giornata di lunedì 11 marzo è stata ufficializzata l’ospitata di Fabrizio Corona nel nuovo programma di Barbara d’Urso. Era stato proprio l’ex re dei paparazzi a svelare la sua partecipazione nella trasmissione. “La scelta che ho deciso di fare che potrebbe essere discutibile ve la comunicherò domani. Ma soprattutto sarà una scelta che mi vedrà protagonista Mercoledì 13 alle ore 21.30“, così aveva annunciato Corona in alcune Instagram stories. Inoltre, anche la padrona di casa aveva rilasciato delle dichiarazione a Il Messaggero in cui spiegava la scelta di accettare le scuse pubbliche di Corona in diretta tv: “Ho accettato di averlo in trasmissione solo perché ha insistito e vuole chiedermi pubblicamente scusa per gli attacchi a me e alla mia famiglia”.

Barbara d’Urso dichiarazioni su Fabrizio Corona a Pomeriggio 5

“Io non me ne sono mai occupata per due anni, perché ha fatto una cosa che non è piaciuta né a me né a mio figlio. Da diverso tempo voleva incontrarmi e chiedermi scusa, l’ha fatto tramite il Corriere della Sera ma lo farà in diretta. Perché in diretta sono stata offesa, e in diretta televisiva lo farà“, così Barbara d’Urso ha voluto mettere le cose in chiaro circa l’arrivo di Corona nel suo programma Live – Non è la d’Urso.

Live – Non è la d’Urso: gli ospiti

La prima puntata del nuovo programma in prima serata di Barbara d’Urso avrà grandi ospiti. Come annunciato dalla stessa conduttrice, la raggiungeranno in studio Al Bano con Loredana Lecciso e i loro figli, Heather Parisi. Ed anche Thomas Markle per un’esclusiva tutta internazionale. Inoltre, il pubblico avrà un ruolo importante e le interviste ai personaggi saranno realizzate con l’aiuto del pubblico e dei telespettatori. Al centro dell’attenzione, infatti, ci sarà l’opinione del pubblico a casa, che potrà esprimere il suo consenso o la sua disapprovazione sulle storie che verranno raccontate. Un po’ come Facebook, spiega Barbara, con “mi piace” e “non mi piace”.