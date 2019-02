Barbara d’Urso commenta Amici: i complimenti a Maria De Filippi durante Pomeriggio Cinque

Anche Barbara d’Urso guarda Amici di Maria De Filippi. Lo ha confessato lei, oggi, durante Pomeriggio Cinque. La conduttrice ha spiegato che, prima di entrare in studio e mentre si prepara alla diretta, nel suo camerino guarda il daytime del talent. Perché ha parlato di questo proprio adesso? Ebbene, durante la parte di Pomeriggio Cinque dedicata al gossip e al mondo dello spettacolo Barbara ha invitato un esponente politico della Lega, il partito che in questi giorni si è fatto promotore di una particolare disposizione di legge, ovvero quella di obbligare le radio a mandare in onda una canzone italiana ogni tre. Il motivo di questa iniziativa, è stato spiegato, sarebbe uno: aiutare i giovani talenti italiani ad emergere. È a questo punto che la d’Urso ha preso la parola ed ha citato Maria De Filippi cui, secondo lei, bisogna riconoscere il merito di essere una delle poche in Italia a fare un grande lavoro in questo campo.

Barbara d’Urso dice la sua su Amici: lo scontro tra Rudy Zerbi e Alessandro Casillo l’ha turbata

In Italia a sostenere i giovani talenti ci pensa Maria De Filippi. Questo, per lo meno, è il pensiero che oggi Barbara d’Urso ha espresso a gran voce a Pomeriggio Cinque. La stessa poi, come anticipato sopra, ha raccontato di aver seguito il talent show (come fa spesso) fino a pochi minuti prima di entrare in studio e iniziare la diretta. Oggi, dunque, ha assistito allo scontro avvenuto tra Rudy Zerbi e Alessandro Casillo. Il commento di Barbara in merito alla questione, allora, è stato il seguente: “Ad Amici ci sono dei maestri che massacrano i ragazzi che poi, inevitabilmente, escono dei talenti. Oggi c’era Rudy Zerbi che ha trattato un ragazzo che doveva cantare… mamma mia!”.

Amici 18, Rudy Zerbi contro Alessandro Casillo: il cantante scoppia in lacrime

Non è la prima volta che Rudy Zerbi si scaglia contro Alessandro Casillo. Qualche giorno fa, per esempio, il professore di Amici è così stato duro e schietto con il cantante da farlo scoppiare a piangere.